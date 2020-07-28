Koca: Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var

Türkiye'de son 24 saatte 963 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 227 bin 982, can kaybı 5 bin 645 oldu.

Son 24 saatte 1092 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 211 bin 561'e ulaştı. Bakan Koca: Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var Sağlık Bakan Fahrettin Koca, paylaşımında, "Test sayımız, temaslı taraması sonucu iki gün içinde 47 bin 500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var." bilgisini verdi. Bakan Koca, "Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var." ifadelerini kullandı. AA

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