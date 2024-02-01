"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2024 CUMA - YIL: 54

Kocaeli - Gebze'de bir fabrikada 7 işçi rehin alındı

01 Şubat 2024, Perşembe 18:00
Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) İhsan Dede Caddesi'nde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren uluslararası bir firmanın fabrikasında, bazı işçilerin silahla rehin alındığı ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis ve jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Vali Seddar Yavuz, ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Caddeyi trafiğe kapatan ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor, içeride rehin tutulan 7 işçinin yakınları da fabrika önünde bekliyor.

Eşinin rehin alındığını söyleyen İsmet Zihni, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eşinin birkaç kez sosyal medya hesabından mesaj yazdığını anlattı.

Zihni, şunları kaydetti:

"Eşim, 'İyiyiz bir şey yapmıyor. Sadece yaklaşanlara bir iki kere sıktı.' dedi. Doğru yalan bilmiyorum. 'Sağa sola ateş etti.' dedi. Böyle bekliyoruz. Ben ilk başta eşimi bir kez aradım, bakmadı, sonra kardeşlerine mesaj atmış. Daha sonra aradım açtı, 'İyiyim rehin alındık.' dedi, kapattı hemen. Saat kaçta tam olarak rehin alındılar bilmiyorum. 'Gazze'ye özgürlük' diyormuş, 'kapıları açın' diyormuş."

AA

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Gazze'de acilen ateşkes için bir gün daha beklememeliyiz'

    Barınma krizi büyüyor

    Kentsel dönüşümde kalifiye eleman eksikliği

    Yabancılar gözünü konutlara dikti

    'Şu an sıfır telefon satışı yok'

    Tarlada 4, markette 20 TL

    Enflasyon yeni bir zirve yapacak

    Millî irade yok sayıldı

    Silahla vurulan taksi şoförü vefat etti - Sağlık Bakanı Koca: Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok

    Divan’ın kararı ümit verdi

    Yardım ajansının yeri doldurulamaz

    Darbe bildirisi gibi

    Kocaeli - Gebze'de bir fabrikada 7 işçi rehin alındı

    Japonya'daki depremlerde 238 kişi öldü

    BM: İsrail, UNRWA ile ilgili henüz belge sunmadı

    Yargı darbesine büyük tepki

    Meclisi suça alet ettiler - Yargıtay kararı hukuken yok hükmünde

    KKM kamunun üzerinde yük

    Kanada: Yardıma devam

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Barınma krizi büyüyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hem demokrasiye, hem hukuka darbe
    Ali FERŞADOĞLU

    Matematikçi Prof. Ali Nesin: “Bence de gerçekten Allah olması lâzım!”
    Osman ZENGİN

    Kul âmentu billâhi sümme’stekım!
    İbrahim Aktaşcı

    Palyaçolar da ağlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Hasen, ahsenden ahsendir”
    Şükrü BULUT

    Emmanuel Macron veya Fransa’nın bağımsızlık savaşı...
    Cevher İLHAN

    “Yargı yürütmenin aparatı!”
    Faruk ÇAKIR

    Yolsuzluğun ağır faturası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.