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28 HAZİRAN 2024 CUMA - YIL: 55

Kontrollü muhalefet tuzağına düşmeyeceğiz

28 Haziran 2024, Cuma 01:19
İktidarın Temmuz’da asgari ücrete zam yapmama kararını ve yeni vergi paketini eleştiren Demokrat Sendikalar Konfederasyonu (DESKON) Genel Başkanı Gürkan Avcı, “İtibarından tasarruf yapmayan iktidar bütçe açığını yoksulların cebinden kapatmaya çalışarak halka itibar etmediğini göstermiş oluyor” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA

İktidar ile ana muhalefet arasında gerçekleşen görüşmeden müjde beklemenin hayalperestlik olacağını belirten Avcı, “Türkiye’yi altta kalanın canı çıksın düzenine hapseden kibir ve haram anıtı bir iktidara karşı tatlı su muhalefeti yaparak sonuç alınamaz. Yolsuz iktidar ekonomiyi toparlamak adına en zayıf gördüğü özneye yani yoksulların sırtına bine dursun bir de ana muhalefete ayar veriyor, muhalefet etmenin sınırlarını çiziyor. İktidar ülkedeki tüm muhalefeti bürokratikleştirmek suretiyle kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde biçimlendirmeye çalışıyor. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz” dedi.

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İktidarın sokak ile siyaset arasındaki hattı kesen baskıcı bir rejim kurduğunu dahası muhalefetin sözel muhalefet pratiğini dahi baskıladığını, “yumuşama” “normalleşme” safsatalarıyla tüm muhalif kesimleri biçimlendirmeye çalıştığını belirten Avcı, “Birçok işletme çeşitli fatura oyunlarıyla kendini zararda göstererek kurumlar vergisi ödemiyor. Yeni uygulamaya geçildiğinde artık firmaların ciroları dikkate alınacak ve peşin kurumlar vergisi alınacak. Fatura oyunlarıyla firmanın kendini zararda göstermesine izin verilmeyecek. En lüks rezidanslarda, en işlek ve pahalı lokasyonlardaki koca koca işletmeler, firmalar, şirketler 5 kuruş vergi ödemiyor sürekli kendini zararda gösteriyor. Yeni uygulamaya geçildiğinde buna son verilmesi planlanıyor. Amaç bu ancak bu kapsama kimlerin gireceği meçhul. Bu uygulamaya en başta siyasetçiler ve siyaseti finanse eden şirketler karşı çıkacaktır” dedi.

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