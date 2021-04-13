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13 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Kontrollü normalleşme süreci iflas etti

13 Nisan 2021, Salı 17:38
Türkiye’de günlük vak’a sayısı 50 binin üzerinde seyrediyor. Uzmanlar Covid-19 servis ve yoğun bakımlarının dolduğunu vurgulayarak, kontrollü normalleşme sürecinin iflÂs ettiğini söylüyor.

Türkiye’de son verilere göre günlük vak’a sayısı 50 bini aştı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte vak’a sayısı 54 bin 562, hasta sayısı 2 bin 548, vefat sayısı ise 243 oldu. Artan vak’a sayıları yeni kısıtlamaların sinyalini de veriyor. Duvar’daki habere göre İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, “‘Kontrollü normalleşme’ süreci başlatılmadan önce Şubat ayının ikinci yarısından itibaren olgu sayılarında artışlar başlamış ve bilim insanları Mart ayı sonlarında yaşanabilecek 3. pik için uyarılar yapmıştı. Yani böyle bir ortamda kontrollü normalleşme süreci başlatıldı. Gelinen noktada salgında günlük olgu ve vefat sayıları katlanarak artarken, maalesef rekorlar kırıldı. Nüfusa göre yeni olgu çıkışı açısından dünyada ilk üçte yer alıyoruz. Dolayısıyla ‘kontrollü normalleşme’ sürecinin iflâs ettiğini söyleyebiliriz. Bütün bu verilere karşın ülkeyi yönetenlerin salgınla mücadele konusunda güven veren bütünlüklü bir stratejilerinin olmadığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

Hasta seçmek zorunda kalabiliriz

Pandemi yönetiminde en başından beri yapılan yanlışlardan biri de salgının hastanelerde karşılanmaya çalışılmasıdır” diyen Çamlı şöyle konuştu, “Covid olgularını hastanelerde, yoğun bakımlarda tedavi etmeye çalışarak pandemiyi kontrol altına almak mümkün değil. Pandemi birinci basamakta etkin bir koruyucu hekimlik çalışmasıyla, salgında bulaş zinciri kırılarak yani yaygın test, bilimsel ve etkin bir filyasyon takibi, izolasyon, karantina süreçlerinin sıkı takibi, hızlı bir aşılama ile kontrol altına alınabilir. Bulaş zincirine engel olunmadığı takdirde sağlık sistemi katlanarak artan olgulara bir zaman sonra cevap veremeyecektir. Şu anda mevcut Covid 19 servis ve yoğun bakımları doldu. Yeni Covid 19 servisleri, yoğun bakımlar açılmaya çalışılarak talebe cevap verilmeye çalışılsa da olgu artışının böyle devam etmesi durumunda, yoğun bakıma alma konusunda, hasta seçmek zorunda kalabiliriz”

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112 ekipleri ilçe ilçe yatak arıyor

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç da “Yoğun bakım yataklarının bilgisi 112’dedir. Hastaneler, âcil bir durum halinde kullanılabilmesi için yoğun bakım yataklarını tamamen doldurmak istemez ve boş yatak bulundurmak ister. Ancak artık böyle bir durum da söz konusu değil, birçok hastanenin yatakları tamamen dolu. 112, bu nedenle hastanelerde boş yatak arıyor. Şu anda çok ciddî oranda yoğun bakım yatağı ihtiyacı var” dedi.

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