Konya'da çöken binanın enkazında 2 kişi öldü, 3 kişi enkazdan sağ kurtarıldı - 4 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazından iki kişinin cansız bedenini çıkarıldı, 3 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 4 katlı binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarda gerekli teknik ekipman ile arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor. Ekiplerin çalışması sonucu enkazdan 23 yaşlarında bir kadının cansız bedeni çıkarıldı. Daha sonra bir kişinin daha cansız bedeninin çıkarıldığı açıklandı. Enkazdan çıkarılan cesetler, ambulansla Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 3 kişi sağ olarak çıkarıldı Çöken binanın enkazından yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu 3 kişi sağ olarak çıkarıldı. Kurtarılma anı görüntülendi Öte yandan enkazında kalan bir kişiye sağ olarak ulaşıldığı anın görüntüsü ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde enkazdan ses geldiğini tespit edip aramalarını yoğunlaştıran ekipler, kazdıkları tünelden 5 saat sonra bir kişiye ulaştı. İtfaiye personelinin cep telefonuyla kaydettiği bu anlarda, itfaiye erinin ilk olarak "Tuttum elini." diyerek sevinmesi yer alıyor. Görüntülerin devamında, "Teşekkürler kardeşim, teşekkürler." diyen kişiye itfaiye eri, "Merhaba dostum, maşallah, Allah'ın izniyle bendesin, çok iyi." karşılığını veriyor. Bu kişinin, çöken binanın enkazından yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından sağ olarak çıkarılan ilk kişilerden biri olduğu öğrenildi. 4 şüpheliye gözaltı Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde binanın çökmesi üzerine soruşturma başlatan Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin binanın zemin katındaki dükkanların mülk sahibi, diğerlerinin de dükkanların işletmecisi olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Uzman bilirkişi heyeti ile cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış, bir cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti. AA

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