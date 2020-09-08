Korona verilerine güven % 41 düştü

MetroPOLL Araştırma’nın ‘Korona’ anketine göre, dört ayda Bakanlığın verilerine güven yüzde 41 azaldı.

MetroPOLL Araştırma, halkın ağustos ayında Sağlık Bakanlığı’nın verilerine dair bakışını araştırdı. Ankete göre on kişiden altısı, hükümetin ‘corona’ verilerinde gerçekleri açıkladığını düşünmüyor. Nisan ayından bu yana halkın verilere güveni yüzde 41 oranında azaldı. Diken’in haberine göre, “Hükümetin koronavirüs sayılarıyla ilgili açıklamalarında şeffaf davrandığını ve gerçekleri açıkladığını düşünüyor musunuz?” sorusuna yüzde 58.9 oranında ‘hayır düşünmüyorum’ cevabı verilirken, yüzde 36.2 ‘evet düşünüyorum’ dedi. Yüzde 4.9 ise ‘bilmiyorum’ cevabını verdi. MetroPOLL, aynı soruyu pandeminin ikinci ayı olan nisanda da sormuş, yüzde yüzde 62.3 ‘evet düşünüyorum’, yüzde 30.0 ise ‘hayır düşünmüyorum’ demişti.

10 AKP seçmeninden altısı verilere inanıyor

Şirketin ağustos verileri, 2018 yılı genel seçimlerine göre dağıtıldığında; AKP’lilerin yüzde 59.4’ü verilerin şeffaf ve gerçek olduğunu düşünürken yüzde 33.7’si ise verilere inanmıyor. CHP’lilerin sadece yüzde 10’u verilerin gerçekliğine inanırken, yüzde 88.8’i verilere güven duymuyor. MHP’seçmeninin yüzde 59.4’ü verilere güvenirken, inanmayanların oranı ise yüzde 37.4.

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Ciddiye alınsaydı...

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Ekmez, “Pandemi meselesine en başta ciddî yaklaşılsaydı can kaybı bu kadar olmayabilirdi” dedi. independent turkish’in haberine göre, Dr. Murat Ekmez, Kovid-19’un Türkiye’de ilk olarak görüldüğü andan bugüne kadar geçen süreci değerlendirirken, “Kovid-19 pandemisi ülkemize ilk vakaların görülmesinden yaklaşık 2-3 ay sonra ulaştı. Bu durum vak’aların tesbit edilmesi, yayılımın önlenebilmesi için bir avantajdı. Fakat Sağlık Bakanlığı sürecin başından itibaren etkili bir yöntem almamayı tercih etti. Eğer o zamanlar pandemi meselesine ciddi yaklaşılsaydı bu kadar can kaybı ile karşılaşmayabilirdik” ifadelerini kullandı. “Türkiye bu süreçte başarılı mıydı?” diye soran Ekmez, “Bir başarı varsa bu sağlık bakanlığının ya da devletin değil, sağlık çalışanlarının başarısı olabilir. Fakat ortada övündükleri bir başarı hikâyesi olmadığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Ortada bir başarı varsa, bu sağlık çalışanlarınındır

Ekmez, salgın döneminde sağlık çalışanlarının durumuna değinerek, “Pandeminin ilk günlerinde oldukça fazla merkezde koruyucu ekipman olmadan çalışmak zorunda kaldık. Bu sorun hala bazı yerlerde devam etmekte. Bu eksiklikler sebebiyle birçok sağlık emekçisi hastalığa yakalandı, bazıları yaşamlarını yitirdi. Buna karşın hastanelerde ve diğer sağlık ünitelerinde sağlık çalışanları için etkili tarama yöntemleri kullanılmadı. Sağlık emekçileri pandeminin en ön cephesinde çalışıyor olmalarına rağmen onların sağlıkları önemsenmedi. Beslenme ve barınma konusunda dahi büyük sıkıntılar yaşandı. Emeklerinin karşılığını alamadılar” dedi.