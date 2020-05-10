Koronayla açılan kazanç kapısı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla evde kalma sürecinde sosyal medya platformları aracılığıyla yapılan canlı yayınlar kazanç kapısı haline geldi.

Ünlülerin yanı sıra yeni isimlere de fırsatlar sunan canlı yayınlar, internet, yazılım, kamera, mikrofon, tripod, ışık gibi aksesuar ve dekor harcamalarıyla yeni bir sektörün oluşmasını sağladı. Telif haklarına uygun özgün muhtevalardan oluşan, binlerce kişi tarafından izlenebilen programlardan, sponsor ve reklâm gelirlerinin yanı sıra popüler video sitelerinde tıklama başına ücret ödenmesi sayesinde gelir elde ediliyor. Bilişim Grubu Başkanı ve siber güvenlik uzmanı Şenol Vatansever, İşçilerin evden çalışabilme taleplerinin artık “yeni normal” haline geldiğini ifade ederek, kurumların ve şirketlerin video konferans çözümlerini aktif olarak kullanmaya başlamasıyla çalışanların yayıncılık alanındaki yetkinliklerinin de arttığını belirtti. AA

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