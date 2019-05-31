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31 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Kremlin Sözcüsü: İdlib'de ateşkes Türkiye'nin sorumluluğunda

31 Mayıs 2019, Cuma 12:39
Rusya ve Türkiye'nin Suriye'nin İdlib gerilimi azaltma bölgesinde ateşkes sağlanması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Soçi Mutabakatı'na istinaden bunun Türkiye'nin sorumluluk alanında bulunduğunu vurguladı.

Peskov, basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü telefon görüşmesinden sonra Kremlin ve Beştepe'den yapılan açıklamalar arasındaki nüansla ilgili soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında 'İdlib'de ateşkesin sağlanmasının gerekliliği' ifadesi yer alırken Kremlin, 'terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesine yönelik etkili önlemler alınması' ifadesini kullanmıştı.

Taraflar arasında İdlib konusunda fikir ayrılığı olmadığını söyleyen Peskov, "İdlib'de ateşkes sağlanması gerekiyor, teröristlerin Hmeymim üssü de dahil olmak üzere askerlerimizin bulunduğu sivil hedeflere yönelik saldırılara son vermesinin sağlanması gerekiyor" dedi.

Soçi Mutabakatı'na istinaden ateşkesi sağlamanın Türkiye'nin sorumluluğunda olduğunun altını çizen Peskov, söz konusu amaçlara ulaşılması için Türk partnerlerin faaliyetlerinin ve Rus-Türk işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Etiketler: Kremlin, İdlib, ateşkes, Türkiye
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