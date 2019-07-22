Kriz eleştirisi suç sayıldı

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul hakkında hazırlanan yeni iddianamede ekonomik kriz eleştirisi ve doların 6 liraya çıkacağı tahmini suçlama konusu yapıldı.

Türkiye’de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı eleştirilerin odağından düşmüyor. Uzun tutukluluk sürelerinin yanı sıra hazırlanan iddianameler de tartışma konusu oluyor. Geçtiğimiz günler de buna bir yenisi eklendi. Furkan Vakfı davası kapsamında yargılanan Alparslan Kuytul hakkındaki iddianamede ekonomik kriz eleştirisi ve doların 6 liraya çıkacağı tahmini suçlama konusu yapıldı. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul hakkında Gülen Cemaati yapılanmasına yardım ve “PKK propagandası yapmak” iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandı. 11. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin Kuytul’un tutuksuz yargılandığı diğer dosya ile birleştirmesine karar verdi. Adana Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede dikkat çeken suçlamalar yapıldı. Artı Gerçek’in haberine göre, Kuytul’un 2017’de yaptığı bir konuşmasında doların 6 lira olacağı yönündeki tahmini iddianamede “Milleti Amerika Birleşik Devletleri ve ekonomik kriz ile tehdit etmek” olarak nitelendirildi. Kur da yaşanan dalgalanmaya ilişkin tahminler sıradan bir insanın öngöremeyeceği istihbari bilgiler olarak ifade edildi.

HUKUKİ OLMAYAN TERİMLER KULLANILMIŞ

Kuytul’un iç ve dış politikaya yönelik eleştirileri de iddianamede suç sayıldı. Türkiye’nin dış politikada Rusya’da yöneldiğini ifade etmek “Uluslar arası arenada bağımsız bir politika izlemeye çalışan devleti itham etmek ve örgüt mensuplarını aklamak” suçu olarak karşılık buldu. Mahkemelerin güvenilir ve adaletli olmadığını beyan etmek ise “mahkemeleri itibarsızlaştırmak ve örgüte yardım etmek” olarak yorumlandı. Bunun yanı sıra iddianamede şüphelinin anlatımlarına çeşitli sıfatlar eklendi. Hukuki bir terim olmayan “marifetmiş gibi anlatmaktan imtina etmediği” ifadesi kullanıldı. Kuytul’un avukatı Adem Tural sosyal medyadan yaptığı açıklamayla iddianameyi eleştirdi. “Gülsem mi ağlasam mı bilemedim” diyerek Kuytul’un ekonomik krize yönelik açıklamaları nedeniyle suçlanmasına tepki gösterdi.

'Demokrasi ve hukuku herkes için istemeliyiz'

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da iddianameyi eleştirenler arasında yer aldı. Gergerlioğlu tepkisini “Hem gülüp hem ağlayalım. Bu ülkede hepimiz demokrasi, hukuk ve özgürlükleri herkes için istemedikçe bu saçmalıklar devam edecektir” sözleriyle anlattı. Adana 11. Ağır ceza mahkemesince kabul edilen iddianame üzerinden 4 duruşma yapıldı. Kuytul’un avukatı Tural her duruşmaya gittiklerinde yeni iddialarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek İddianameden içerik olarak mütalâa niteliğinde olduğunu söyledi. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hazırlanan iddianamelerde hukuki dilden uzaklaşıldığı eleştirileri gündemdeyken bir yandan devam eden yargı reformu tartışmalarının hükümette nasıl karşılık bulacağı merak konusu.