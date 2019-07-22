"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Kriz eleştirisi suç sayıldı

22 Temmuz 2019, Pazartesi
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul hakkında hazırlanan yeni iddianamede ekonomik kriz eleştirisi ve doların 6 liraya çıkacağı tahmini suçlama konusu yapıldı.

Türkiye’de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı eleştirilerin odağından düşmüyor. Uzun tutukluluk sürelerinin yanı sıra hazırlanan iddianameler de tartışma konusu oluyor. Geçtiğimiz günler de buna bir yenisi eklendi. Furkan Vakfı davası kapsamında yargılanan Alparslan Kuytul hakkındaki iddianamede ekonomik kriz eleştirisi ve doların 6 liraya çıkacağı tahmini suçlama konusu yapıldı. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul hakkında Gülen Cemaati yapılanmasına yardım ve “PKK propagandası yapmak” iddiasıyla  yeni bir iddianame hazırlandı. 11. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin Kuytul’un tutuksuz yargılandığı diğer dosya ile birleştirmesine karar verdi.  Adana Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede dikkat çeken suçlamalar yapıldı. Artı Gerçek’in haberine göre, Kuytul’un  2017’de yaptığı bir konuşmasında doların 6 lira olacağı yönündeki tahmini iddianamede  “Milleti Amerika Birleşik Devletleri ve ekonomik kriz ile tehdit etmek” olarak nitelendirildi. Kur da yaşanan dalgalanmaya ilişkin tahminler sıradan bir insanın öngöremeyeceği istihbari bilgiler olarak ifade edildi.

HUKUKİ OLMAYAN TERİMLER KULLANILMIŞ

Kuytul’un iç ve dış politikaya yönelik eleştirileri de iddianamede suç  sayıldı. Türkiye’nin dış politikada Rusya’da yöneldiğini ifade etmek “Uluslar arası arenada bağımsız bir politika izlemeye çalışan devleti itham etmek ve örgüt mensuplarını aklamak” suçu olarak karşılık buldu. Mahkemelerin güvenilir ve adaletli olmadığını beyan etmek ise “mahkemeleri itibarsızlaştırmak ve örgüte yardım etmek” olarak yorumlandı. Bunun yanı sıra iddianamede şüphelinin anlatımlarına çeşitli sıfatlar eklendi. Hukuki bir terim olmayan “marifetmiş gibi anlatmaktan imtina etmediği” ifadesi kullanıldı. Kuytul’un avukatı Adem Tural sosyal medyadan yaptığı açıklamayla iddianameyi eleştirdi. “Gülsem mi ağlasam mı bilemedim” diyerek Kuytul’un ekonomik krize yönelik açıklamaları nedeniyle suçlanmasına tepki gösterdi. 

'Demokrasi ve hukuku herkes için istemeliyiz'

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da iddianameyi eleştirenler arasında yer aldı. Gergerlioğlu tepkisini “Hem gülüp hem ağlayalım. Bu ülkede hepimiz demokrasi, hukuk ve özgürlükleri herkes için istemedikçe bu saçmalıklar devam edecektir” sözleriyle anlattı. Adana 11. Ağır ceza mahkemesince kabul edilen iddianame üzerinden 4 duruşma yapıldı. Kuytul’un avukatı Tural her duruşmaya gittiklerinde yeni iddialarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek İddianameden içerik olarak mütalâa niteliğinde olduğunu söyledi. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hazırlanan iddianamelerde hukuki dilden uzaklaşıldığı eleştirileri gündemdeyken bir yandan devam eden yargı reformu tartışmalarının hükümette nasıl karşılık bulacağı merak konusu.

Etiketler: kriz, eleştiri, suç, Alpaslan Kuytul
Okunma Sayısı: 348
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kriz eleştirisi suç sayıldı

    Basın zor durumda

    Cesur hakime Hesna Şener’i rahmetle anıyoruz

    Trump'ın damadı Kushner, Orta Doğu'ya gidiyor

    Nijerya'da kaçırılan Türkler için kurtarma operasyonu başlatıldı

    Hong Kong'da halk tekrar sokaklarda

    Mısır Başbakanıyla tokalaşmayan futbolcuya suç duyurusu

    Nijerya'da bir haftada 14 Türk kaçırıldı

    Düzce'den acı haber: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

    İran, ABD casuslarını gözaltına aldıklarını iddia ediyor

    Almanya'dan İran'a sağduyu çağrısı

    Kriz, AVM’leri boşalttı
    📷

    150 yıl sonra yeniden tespit edilmişti: "Sarı dağ gülü" için yeni adım...

    Üreticilere 'erken hasat' uyarısı

    Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin Valilikten açıklama

    İdlib'de hava saldırıları yeniden şiddetlendi: 6 sivil daha öldü

    Canlı yayında istifa planını açıkladı

    Türk şirketi ABD'ye ''Octopod'' ile açıldı

    "Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" tamamlandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kriz eleştirisi suç sayıldı
    Genel

    Cesur hakime Hesna Şener’i rahmetle anıyoruz
    Genel

    Bir mâsumu idam etmek mi, on câniyi affetmek mi daha zarardır?
    Genel

    Basın zor durumda
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Gidişat nereye?
    Cevher İLHAN

    “ABD’nin hasımlarıyla mücadele yaptırımları”
    Yeni Asya'dan Size

    Divan-ı Harb-i Örfî Şerhi
    M. Said ZEKİ

    Asr-ı Saadet’ten Ahirzaman’a
    Beyzanur Güney

    İyiki Kayseri’ye geldik Yine olsa yine Kayseri deriz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.