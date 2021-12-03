BERAT ALBAYRAK’IN İSTİFASINDAN SONRA YERİNE GETİRİLEN LÜTFİ ELVAN, YAKLAŞIK 13 AY SONRA HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDAN İSTİFA ETTİ. YERİNE YARDIMCISI NUREDDİN NEBATİ ATANDI.

GÖREVDEN AFFINI İSTEDİ

Resmî Gazete’de yayınlanan 1 Aralık 2021 tarihli atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan “görevden affını istedi.” “Görevinden af talebi kabul edilen” Elvan’dan boşalan Bakanlığa yardımcısı Nureddin Nebati atandı.

PEŞ PEŞE GELEN ATAMALAR

MB Başkanı Ağbal'ın görevden alınarak yerine Kavcıoğlu'nun atanması, Ticaret Bakanı Pekcan'ın yerine Mehmet Muş'un getirilmesi, ardından Nebati’nin bakan yapılması, “Krize bakan ve bürokrat dayanmıyor” şeklinde yorumlandı.

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Krize bakan dayanmıyor

Lütfi Elvan Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa etti, yerine yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Resmî Gazete’de yer alan istifa haberinde, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın “görevden af” talebinin kabul edildiği ve yerine Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’nin atandığı bilgisi yer aldı.

Berat Albayrak’ın Kasım 2020’de istifa etmesinin ardından, dikkat çeken görevden alma ve atamalar gerçekleşti. Önce MB Başkanı Ağbal’ın görevden alınarak yerine Kavcıoğlu’nun atanması, daha sonra Ticaret Bakanı Pekcan’ın yerine Albayrak’a yakınlığıyla bilinen Mehmet Muş’un getirilmesi, son olarak da Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifası ile koltuğun yine Albayrak’a yakın isimlerden olan Nureddin Nebati’ye geçmesi ile ‘ekonomi yönetimi tamamen Albayrak ekibine geçti’ yorumları yapıldı.

Yemek yerken görüntülenmişlerdi

Karar’ın haberine göre, Berat Albayrak’a yakın isimlerden olan Nureddin Nebati, yaklaşık üç ay önce İstanbul Süleymaniye’de birlikte yemek yerken görüntülenmişti. O günden bu yana Nebati’nin ismi Bakanlık koltuğuna yakın olan isim olarak öne çıkıyordu. Nureddin Nebati, Berat Albayrak’ın istifa ettiği ancak henüz resmî bir açıklama yapılmadığı saatlerde Ticaret Bakanı Mehmet Muş’la birlikte Albayrak’a desteğini ilk açıklayan isimlerden biri olmuştu. Nebati, sosyal medya hesabından, “Biz sizi çok seviyor, size inanıyor ve güveniyoruz Sn. Bakanım” demişti. Nebati aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Gölgesi çekilmedi

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nurettin Nebati’nin atanmasını değerlendiren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’den ilginç bir yorum geldi. Ekmen’in açıklamaları şu şekilde: “Merkez Bankası’nda Naci Ağbal’ın 128 milyar dolarla ilgili bir bilgi notu ve dosya oluşturma talebi görevden almayla sonuçlanmıştır. Sayın Berat Albayrak’ın baskısıyla sonuçlanmıştır. Merkez Bankası başkanını sayın Berat Albay atamıştır. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u sayın Berat Albayrak atamıştır. Sayın Berat Albayrak’ın sistemden gölgesi ve ruhu çekilmemiştir.”

Haber Merkezi