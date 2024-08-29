Küçükçekmece'de metrobüs kazası:1 ölü, 50 yaralı

Küçükçekmece’de iki metrobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 50 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin 2'si şoför 3 kişi gözaltına alındı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.

Kazada bir kişi öldü

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında yaralananların sayısının 50'ye yükseldiğini, bunlardan tedavisi tamamlanan 7 kişinin de taburcu edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında an itibarıyla 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların, kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam etmekte olup, tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

İstanbul Valisi Gül yaralıları ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında yaralananlardan bazılarının tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Yaralıları ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Gül, metrobüs kazasından şu an itibarıyla 48 vatandaşın etkilendiğini belirterek, "Bunlardan 1 kişi maalesef vefat etti. 2'si ağır yaralı. 45 hastamız da ayakta tedavi olanlar var, hafif yaralı olanlar var." bilgisini verdi.

Yaralı sayısının değişme sebebine ilişkin soru üzerine Gül, "Rakamın değişme sebebi şu. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden hemşehrilerimiz oluyor. Dolayısıyla da yarası hafif olup kendi imkanlarıyla gidenleri, zaman zaman rakamları revize ederek tekrar sizlere açıklıyoruz." diye konuştu.

Vali Gül, yaralıları ziyaret ettiği hastaneye 11 kişinin geldiğini, bunların 4'ünün yatarak, diğerlerinin ise ayakta tedavi gördüğünü kaydetti.

"Kaza nedeni adli ve idari soruşturma neticesinde ortaya çıkacak"

Süreçle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığın soruşturma başlattığını, adli ve idari süreçlerin devam ettiğini aktaran Gül, sağlık ve kurtarma ekiplerinin ilk andan itibaren gerekli müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

Diğer hastanedeki yaralıları da sırayla ziyaret edeceklerini dile getiren Gül, kaza nedenine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Kaza nedeni bundan sonraki süreçte, o adli ve idari soruşturma neticesinde ortaya çıkacak. Ama sizlerin de gördüğünüz gibi iki metrobüs, bir de görüntülerde beyaz araç var, beyaz araçtan dolayı birbirine çarpıyorlar. Beyaz araç neden orada, metrobüs hızını neden durdurmadı ve benzeri konular ileriki safhalarda belli olacak. Biz şu an vefat eden, yaralı olan hemşehrilerimizin tedavi olmaları ve onların ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz."

Ekiplerin kaza yerindeki inceleme ve çalışmaları sürüyor.

Metrobüslerin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasından bir süre sonra seferler her iki yönde de yeniden başladı.

Belediye ekiplerinin olay yerindeki temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Bu arada, iki metrobüsün karıştığı kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün, karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptıktan sonra kontrolden çıkarak sağ şeritteki bariyerlere çarparak durabildiği görülüyor.

Kazaya ilişkin 2'si şoför 3 kişi gözaltına alındı

Kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, kazaya karışan 2 metrobüsün şoförü ile metrobüs hattında görevli denetim amiri gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturmada kazanın incelenmesi için bilirkişi görevlendirmesi yapılırken, yetkililerden olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de istendi.

İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımı

Bu arada, kazanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bir gazetecinin şoförlerin eğitimsizliği konusunun gündeme geldiğini söylemesi üzerine Çebi, metrobüs şoförlerinin sürekli eğitimden geçtiklerini ve profesyonel olduklarını kaydetti.

Eğitimlerin verildiğini ancak bu tip kazaların olabileceğini dile getiren Çebi, "Üzücü bir kaza. Teknik insanların yapacağı çalışmalarla kazanın sebebinin ne olduğu illaki ortaya çıkacak ama ilk bakışta -bunlar teyide muhtaç- savrulduğuna göre biraz hızlı olabilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çebi, Sefaköy'de metrobüs yolunda yapılan Beyaz Yol çalışmasının kazaya etkisinin sorulması üzerine, "Yol çalışması var tabii. Bu yollarda sürekli çalışma vardır. Yolun bakımı açısından ve daha doğrusu bu arızaların, kazaların önlenmesi açısından yol çalışmaları devamlı yapılıyor. Ama yol çalışması olmamış olsaydı bu kaza meydana gelmezdi diyemeyiz." diye konuştu.

Türkiye Belediyeler Birliğinin 28 Ağustos'taki encümen toplantısı için Adıyaman'da bulunduğu sırada gerçekleşen kaza ile ilgili X üzerinden bir açıklama yayımlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında 1 hemşehrimizin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Kazayla ilgili başlattığımız kapsamlı soruşturma devam ediyor." ifadelerine yer verdi.