TRUMP’IN İSRAİL’E PEŞKEŞ ÇEKMEYE ÇALIŞTIĞI KUDÜS VE FİLİSTİN İÇİN MÜSLÜMANLAR DA, GAYRİMÜSLİMLER DE AYNI HASSASİYETİ PAYLAŞIRKEN, TBMM’DEKİ FARKLI PARTİLER DE AYNI MESAJI VERİYOR: “FİLİSTİN VE KUDÜS TÜRKİYE’NİN VE İNSANLIĞIN ORTAK MESELESİ.”

Haksızlıkla mücadele şereftir

AK PARTİLİ Turan: Filistin'deki zulme Müslüman olan ve olmayan herkes itiraz ediyor. Latin Amerikalı milletvekilleri gerekirse Filistin için silah çekeceklerine dair ifadeler kullandılar. Haksızlığa karşı mücadele vermek, onur ve şereftir.

Önemli olan bir ve beraber olmak

İYİ PARTİLİ Çakırlar: Türkiye bütün olarak Kudüs davasının arkasında. Eğer Türkiye ve dışındaki iktidar sahipleri bu konuya ciddi olarak eğilirse Filistin hür ve bağımsız şekilde varlığını sürdürür. Önemli olan bir ve beraber olmak.

Kudüs için mücadele cihaddır

MHP’Lİ Yıldırım: Üç Haremimizden biri olan Kudüs’e el konulmuş ve elimizden alınmıştır. Buna karşı verilecek mücadele cihaddır. Bu cihad, dünyadaki sosyal ve psikolojik savaşın şartlarını yerine getirip hayata geçirmekle olur.

Hz. İbrahim’e su taşıyan karınca gibi

CHP’Lİ Antmen: Türkiye iktidarı ve muhalefetiyle Kudüs için hemfikirdir. Gerekirse Hz. İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca gibi gücümüzün son kertesine kadar Kudüs'ün ve Filistin'in yanında olmalıyız.

Yenikapı’daki Büyük Kudüs Mitinginde büyük buluşma

Saadet Partisinin düzenlediği miting, SP lideri Karamollaoğlu’nun yanı sıra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DP Genel Başkanı Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve Hüda Par Genel Başkanı Sağlam ile diğer parti temsilcilerinin katılımıyla ve halkın da yoğun iştirakiyle gerçekleşti. Parti bayrağının açılmadığı mitingde Filistin ve Kudüs davasına hep birlikte sahip çıkma kararlılığının vurgulandığı konuşmalar yapıldı.

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Kudüs dayanışması

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun Üçüncü Konferansı’nda Türkiye ve Türk dünyası ülkelerinden temsilciler, Kudüs sorununu ele aldı.

Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun Üçüncü Konferansı’nda, Kudüs sorununu ele alındı. Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen konferansta konuşan Filistin-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Filistin’deki zulme Müslüman olan ve olmayan herkesin itiraz ettiğini belirterek, “Dünkü oturumda konuşan Latin Amerika ülkelerinden milletvekillerinin konuşmalarını dinledim. Müslüman dahi değiller ama gerekirse Filistin için silahlarını çekeceklerine dair ifadeler kullandılar. Haksızlığa karşı mücadele vermek, onur ve şeref olarak ifade edilir” dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde barış planını 128 ülkenin reddettiğini vurgulayan Turan, “ABD doları ve şantajları insanların iradesini teslim alamadı. İstedikleri doğrultuda hareket etmelerine imkan sağlamadı. Bu gösteriyor ki karşımızdaki güç ne olursa olsun insanlık vicdanının duvarından dönüyor” şeklinde konuştu.

İslam coğrafyası bir olmalı

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar ise Türkiye’nin bir bütün olarak Kudüs davasının arkasında olduğunun altını çizerek, “Eğer Türkiye ve Türkiye dışındaki iktidar sahipleri bu konuya ciddi olarak eğilir ve yardım ederlerse ben, sayıları 3-5 milyonu bulmayan Yahudi topluluğunun bu kadar büyük bir ekonomik güç karşısında çabuk eriyeceğini ve Filistin’in daha hür ve bağımsız bir şekilde varlığını devam ettireceğini düşünüyorum. Önemli olan İslam coğrafyasının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesidir” dedi. Kuala Lumpur - aa

Haremlerimizden birine el konuldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da bu oturuma katılanların Allah rızası için burada olduklarını dile getirerek, “İslam dünyasının 3 tane Harem-i Şerif’i vardır. İlk iki harem Mekke ve Medine’dir, üçüncü harem de Kudüs’tür. Haremlerimizden birine el konulmuş ve elimizden alınmıştır. Buna karşı verilecek mücadele cihattır. Bu cihat, dünyadaki sosyal ve psikolojik savaşın şartlarını yerine getirip hayata geçirmekle olur” ifadelerini kullandı.

Filistin’in yanında olmak zorundayız

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de Türkiye’nin iktidar ve muhalefet partileriyle Kudüs davasında hemfikir olduğunu söyledi ve “Filistin davası ve Kudüs sorunu Türkiye’nin ve insanlığın bir sorunudur, büyük bir insan hakları ihlalidir. Eziyet edenin dünyanın süper gücü olması hiç önemli değildir. Biz gerekirse Hz. İbrahim’in ateşine su taşıyan karınca gibi gücümüzün son kertesine kadar Kudüs’ün ve Filistin’in yanında olmak zorundayız” değerlendirmesinde bulundu.

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‘Büyük Kudüs Mitingi’ gerçekleştirildi

Saadet Partisi tarafından 9 Şubat 2020 Pazar günü İstanbul Yenikapı Meydanı’nda “Kudüs için bütün kimliklerden sıyrılıp tek yürek olma günü” çağrısıyla “Büyük Kudüs Mitingi” gerçekleştirildi. Demokrat Parti(DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal’ın da katıldığı mitinge Demokrat Parti; “Her daim haklı Filistin Davasının yanında olacağı, tek taraflı ve gayrimeşru ABD-İsrail girişim planlarına sonuna kadar karşı koyacağı” beyanıyla destek verdi.

İstanbul – Yeni Asya