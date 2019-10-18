'Kudüs şairi' vefat etti

Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bir süredir Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören Pakdil, 85 yaşında vefat etti. Pakdil'in cenazesi, yarın Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'nda toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakdil için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri olan, Kudüs Şairi Sayın Nuri Pakdil Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Pakdil ile çekilen fotoğrafına yer verdi. AA

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