"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

'Kudüs şairi' vefat etti

18 Ekim 2019, Cuma 15:45
Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bir süredir Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören Pakdil, 85 yaşında vefat etti.

Pakdil'in cenazesi, yarın Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'nda toprağa verilecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakdil için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil için başsağlığı mesajı yayımladı. 

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri olan, Kudüs Şairi Sayın Nuri Pakdil Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Pakdil ile çekilen fotoğrafına yer verdi.

AA

Etiketler: nuri pakdil
Okunma Sayısı: 70
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi yakından takip edilmektedir'

    'Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir, üstünde bir tül gibi Kudüs vardır'

    'Kudüs şairi' vefat etti

    Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı ABD basını böyle gördü

    Türkiye ile ABD arasındaki görüşmenin içeriğine ilişkin iddialar

    Düzensiz göçle mücadeleye ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama

    Brezilya'da petrol sızıntısı alarmı!

    Hakkari, Nusaybin ve Yüksekova Belediyeleri ile ilgili yeni gelişme

    Asıl güvenlik riski sorumsuz yayınlarda

    Fuat Oktay’a BOP sorusu

    Ambargo yoksa basın kartları neden bekletiliyor?

    OHAL mağdurlarının hakları iade edilsin

    TÜDEF: Açlık ve yoksulluk artıyor

    Mektup hakkında resmi açıklama yapılsın

    Dünyada 1,3 milyar yoksul yaşıyor

    Macron’a başörtüsü mektubu

    Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değil, sadece harekata ara veriyoruz

    Türkiye-ABD anlaşmasının detayları açıklandı

    Trump, Erdoğan'a teşekkür etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL mağdurlarının hakları iade edilsin
    Genel

    Fuat Oktay’a BOP sorusu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’de 30 Ekim süreci
    Cevher İLHAN

    Ankara yeni oldubittilerle karşı karşıya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Türkiye ile ABD arasındaki görüşmenin içeriğine ilişkin iddialar
    Süleyman KÖSMENE

    Biatımızı yenileyen bir kelime: Salâvat
    Şükrü BULUT

    Prens Bismark ile General Paul Hindenburg’un bilinmeyen yönleri…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Lozan’ın kardeşi Uşi Antlaşması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.