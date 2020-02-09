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"Kudüs'ün ortasına bir bomba konmuştur"

09 Şubat 2020, Pazar 22:47
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Trump'un açıkladığı sözde barış planı, yüzyılımızın Haçlı zihniyetidir. Kudüs'ün ortasına bir bomba konmuştur ama o bombanın etkisini gidermek hepimize düşüyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin çağrısıyla Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen "Büyük Kudüs Mitingi"nde, Haçlıların yaptıklarının aksine Selahaddin Eyyubi'nin kim olursa olsun tek bir Hristiyan'ı dahi rahatsız etmediğini, Kutsal Kabir Kilisesi'nin yıkılması isteğini reddettiğini, binlerce Hristiyan'ın kentten fidye ödemeden ayrılmasına izin verdiğini, Hristiyan kadınlara ve yetimlere hediyeler verdirdiğini, El Aksa Camisi'nin tepesindeki haçı indirdiğini, kiliseye çevrilen caminin gül sularıyla yıkanarak yeniden ibadete açıldığını söyledi.

Selahaddin Eyyubi'nin Allah'a ve imanına karşı görevini yerine getirdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Onun için en büyük zafer Kudüs'ün kine, istilaya, talana izin vermeden kurtarılmış olmasıydı. Selahaddin bunları yaparken bunları örnek aldığı kişi şüphesiz ki Hazreti Ömer'di. Hazreti Ömer de MS 638 yılında Kudüs'ü fethettiğinde tüm kent halkının canlarını ve mallarını güvence altına almıştı. Selahaddin Eyyubi'nin temelini attığı barış ruhu, Kudüs'e yüzlerce yıl hakim oldu. Osmanlı Devleti boyunca da Kudüs, tüm dinlerin özgürce yaşam sürdüğü bir barış kenti kimliğini sürdürdü. Biz, Müslümanlar için Kudüs, Mekke ve Medine'nin ardından 3. kutsal kentimizdir. Bizim ilk kıblemiz Mescid-i Aksa, Kudüs'te bulunmaktadır. Sevgili Peygamberimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da göğe yaptığı miraç yolculuğu nedeniyle Kudüs bütün Müslümanlar için özel bir yere sahiptir." diye konuştu.

"Kudüs'ün ortasına bir bomba konmuştur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kudüs'ün bir barış kenti olması gerektiğini anlatarak, "Ancak ne yazık ki Kudüs, dinler arası gerilimin, din merkezli savaşların ve mücadelelerin adresi oldu. Bugün bu mücadelenin yeni bir aşamasındayız. Çağımızın Haçlı zihniyetleri ile Kudüs, Müslümanların ve Filistinlilerin ellerinden alınmak isteniyor. 1092'de Haçlıların Kudüs'ü işgal ettiklerinde yaptıkları bugün yaptıklarıyla aynıdır." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'un açıkladığı sözde planın, bu yüzyılın Haçlı zihniyeti olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kudüs'ün ortasına bir bomba konmuştur ama o bombanın etkisini gidermek hepimize düşüyor. Filistin devleti Kudüs'ten, Kudüs Filistin devleti ve Müslümanlardan koparılmak isteniyor. Oysa yaklaşık bin yıl önce Haçlılara karşı Müslümanlarla birlikte Kudüs'ü koruyanlar da Yahudilerdi. Oysa Yaklaşık 900 yıl sonra Selahattin Eyyübi'nin Kudüs'ü yeniden özgürleştirdiğinde kente özgürce dönenler, Müslümanlarla birlikte yine Yahudilerdi. Farklı Hristiyan mezhepleri yüzyıllardır Kutsal Kabir Kilisesi'nde birlikte ibadet edebiliyorlarsa bu Müslümanların sayesindeydi. Tarihin bize öğrettiği budur." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, yüzlerce yıl önce bu toprakların Haçlı seferlerine karşı direnmeyi başardığını anlatarak, Türklerin öncülük yaptığı Müslümanlar başta olmak üzere tüm Orta Doğu halklarının Haçlıları yendiğini söyledi.

"Yüzyılımızın Haçlı zihniyetinin planlarını da bizler boşa çıkardık. Bundan sonra da Allah'ın izniyle boşa çıkaracağız" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Herkesi kucaklayan, herkesle dayanışma içinde olan yeni bir yaklaşımla yapacağız bunu. Kimlik üzerinden, inanç üzerinden, yaşam tarzı üzerinden bizi bölmeye, emperyalistlerin aleti etmeye çalışıyorlar. Emperyalizme karşı, egemen güçlere karşı bütün mazlum milletlerin birleşmesi bizim ahdimizdir. Bunu herkes böyle bilmeli. Binlerce Türkiyeli kardeşimiz Filistin mücadelesine destek vermek amacıyla Filistin'e gitmekten çekinmemiştir. Bugün Filistin'de ve Lübnan'da Türk gençlerinin mezarları bulunmaktadır."

"Hepimizin kalbi Filistin ve Kudüs için atmaktadır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kudüs ve Filistin'in birbirinin karşıtıymış gibi görünen iki siyasi tarafı ortaklaştıran bir dava olduğunu anlatarak, "Hepimizin kalbi Filistin ve Kudüs için atmaktadır. Çünkü hepimiz hakkın, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir Türkiye, hakkın, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir Orta Doğu, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir dünya için mücadele ediyoruz. Her Firavun'un bir Musa'sı vardır. Günümüzün firavunlarına karşı her birimiz birer Musa'yız." ifadesini kullandı.

İslam dünyasındaki tüm parçalanmışlığına rağmen, bazı İslam ülkelerinin Trump'ın sözde barış planına destek vermiş olmasına rağmen, İslam dünyasındaki akan kana, gözyaşına rağmen, Allah'ın "hak, hukuk ve adalet" diyenlerle beraber olduğunu belirterek, "Filistin için hak, hukuk ve adalet. Kudüs için hak, hukuk ve adalet diyoruz. Adaleti, hakkı ve hukuku Filistinli kardeşlerimizle birlikte inadına koruyacak ve savunacağız." diye konuştu. 

AA

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