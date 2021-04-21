Kur’ân öğrenmek anayasal haktır

KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Anayasa Mahkemesi’nin ülkedeki Kur’ân kursları için almış olduğu son karar ile ilgili açıklama yaptı.

Atalay, “Yüksek Mahkeme tarafından Kur’ân Kursları ve eğitiminin kalıcı olarak yasaklandığı algısının oluşmasına neden olacak tarzda açıklamada bulunması maalesef ülkemizi aşan, hepimizi olumsuz etkileyen istenmeyecek sonuçlar doğurmuştur. Anayasamızın 23. Maddesi açıkça din ve vicdan hürriyetini koruma altına alır, hiçbir vatandaşımızın inancını, inandığı kitabı ve dininin temel esaslarını öğrenme ve yaşama konusunda kısıtlama getirmez, bilâkis garanti eder. Anayasamız dolaylı olarak talep edilmesi durumunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kur’ân öğrenilmesi, hafızlık ve bu amaçla eğitim verilecek kursların açılması ve halkımızın din eğitimi-öğretimi almasını temel bir hak olarak tescil eder ve güvence altına alır. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık düzeyinde de ifade edildiği gibi, Kur’ân Kursu ve benzeri etkinliklerin Din İşleri Başkanlığınca Millî Eğitim Bakanlığı’nın alanda uzman müfettişleri tarafından denetim ve gözetiminde yapılmasını sağlayacak bir yasal düzenleme ile sorunun kalıcı olarak çözülmesi sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 174

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.