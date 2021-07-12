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12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

12 Temmuz 2021, Pazartesi 19:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada Kurban Bayramı tatiline ilişkin yaptığı açıklamada tatilini 16 Temmuz Cuma günü başlayarak 26 Temmuz Pazartesi sona ereceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Bayram tatili

Erdoğan, "Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." dedi.

Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." dedi.

Bayramda ücretsiz seyahat

Erdoğan, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır." açıklamasında bulundu.

Salgınla mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin, "Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız." dedi.

Erdoğan, "Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz avantaja sahip çıkmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayram günlerini de aynı şekilde kurallara uyarak geçirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimini yıldönümü etkinliklerine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır."

Kadıköy'deki kiliseye saygısızlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'deki kiliseye yapılan saygısızlığa ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum."İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum."

KKTC'ye ziyaret

Erdoğan, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC'de olacağız. Tüm dünyaya, KKTC'nin hak ve adalet arayışında en güçlü şekilde yanında olduğumuzun mesajını da vereceğiz." dedi.

AA

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