Kurbanlarınızı heba etmeyin

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kurban Bayramı’nda kurbanlıklar kör bıçak kullanımı ve yanlış kesim teknikleri nedeniyle ziyan ediliyor. Kurbanlıklar işin ehli, güvenilir ve bilinir kasaplara emanet edilmeli” dedi.

Kurban Bayramı’nda kör bıçak kullanımı ve yanlış kesim tekniklerinden dolayı kurbanlıkların yüzde 20’sinin zayi olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Her Kurban Bayramı’nda maalesef aynı yanlışlar tekrarlanarak kurbanlıkların yaklaşık yüzde 20’si kör bıçak kullanımı ve yanlış kesim teknikleri nedeniyle ziyan ediliyor. Ülke genelinde büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere ortalama 3 milyon kurban kesiliyor. Bu bayram geçmiş yıllardaki hataların tekrarlanmaması için vatandaşlarımız kurban kesilecek olan bıçakları şimdiden ayarlamalı. Kurbanlıklar işin ehli, güvenilir ve bilinir kasaplara emanet edilmeli” dedi.

İşin ehli kasaplara bırakılmalı

Mübarek Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlarda kurbanlık telâşının başladığını söyleyen Palandöken, “Kurbanlık seçmek, pazarlık etmek kadar kurbanı doğru kesmek de çok önemli. Dinimize göre kurbanlığa eziyet etmeden, en temiz yoldan ve doğru usûllerle kesmek makbuldür. Kalitesiz, kör ve ucuz bıçaklarla, yanlış kesim teknikleriyle kurbanlıklar heba edilmemeli. Ülke genelindeki 100 bini aşkın kasap esnafımız gerekli tüm hijyen önlemlerini alarak kurban kesmek için hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlarımız hem olası kazalardan korunmak, hem bu pandemi döneminde çeşitli kazalara meydan verip hastanelerimizi bu yıl gereksiz işgal edilmemeli, hem de kurbanlıkları ziyan etmemek hem de çevrede kötü görüntüler oluşturmamak için kurbanlıklarını tecrübeli güvenilir kasap esnafımıza gönül rahatlığıyla emanet edebilirler” dedi.

Fatih Karagöz - Ankara