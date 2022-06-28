Kuytul’un eşi ve kızına da gözaltı

Furkan Vakfın Kurucu Lideri Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul ile kızı Meryem Kuytul, Osmaniye ilinde polisler tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’de bir evde Kur’an okutulduğu için evin mühürlenmesinin gündeme gelmesi sebebiyle Furkan Vakfın Kurucu Lideri Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul kızı Meryem Kuytul ile birlikte, Kur’an okutulan evin mühürlenmesine engel olmak için gitmiş olduğu Osmaniye ilinde polisler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Haber Merkezi