Linççilerle tartışmayız

Gazeteci Ruşen Çakır, kurucusu olduğu haber sitesi Medyascope’un yabancı kurumlardan fon almasıyla ilgili başlayan tartışmalara cevap verdi.

Bir linç kampanyasının içinden geçtiklerini belirten Çakır, “Sessiz kalmayı tercih ediyoruz çünkü linççilerle bir şey tartışmanın, onları herhangi bir şeye ikna etmenin imkânı yok” diye konuştu. Medyascope yayınında konuşan Çakır, yaptıkları özgür gazetecilikle bazı kesimlere rahatsızlık verdiklerini ve bu yüzden de özür dilemeyeceklerini söyledi. BBC Türkçe’nin haberine göre Çakır, Ağustos ayında Medyascope’un kuruluş yıl dönümünde izleyicilerinin soruları doğrultusunda konuya ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapacaklarını belirtti.

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