Liyakatsiz yönetim ülkeyi yakıyor

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Hüseyin Bağcı, “Liyakat olmuyorsa böyle oluyor işte. Yazık değil mi bu güzelim ülkeye?” dedi.

Antalya ve Muğla’nın ilçelerinde çıkan orman yangınları henüz kontrol altına alınamadı. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Hüseyin Bağcı, AB’nin Türkiye’ye yardım göndereceğini açıklamasının ardından Twitter’da değerlendirmelerde bulundu. Bağcı, “Az önce hükûmet AB den yardım talep etti. Neden başından beri etmedi? Başka ülkelere ihtiyacımız yok denildi. Ülke 4 gündür yanıyor. Devlet kriz yönetiminde neden bu kadar zayıf ve kararsız” dedi. “Mademki yardım isteyecektiniz neden istemediniz başından beri?” diye soran Bağcı, paylaşımlarında şu değerlendirmelerde bulundu: “Ülke bizim, canlar bizim, doğa bizim. Neden bu kadar acemilik? Liyakat olmuyorsa böyle oluyor işte. Yazık değil mi bu güzelim ülkeye? Geleceğimiz yanıyor göz göre göre. Tek soru: Neden yardım önerileri reddedildi?”

Geç kaldığımız için ceza çekiyoruz

Bağcı, şunları söyledi: “Tüm troller cevap versinler. Tamamı sorumlu bu yaşananlardan. Binlerce canlı göz göre göre öldü. Manavgat ‘tan yanan hayvanların kokuları sardı her yeri. Neden yardım talep edilmedi veya reddedildi. İnsani olarak soruyorum. 4 gündür neden yardım tekliflerine hayır denildi? Sonuçta yardım istenildi? Neden gerek yok denildi? Milas yanıyor. Biz hallederiz özgüveni sanırım. Edemiyorsun işte. Yangın bu. Şakası yok. Yakıyor işte. ‘Geç kalanı yaşam cezalandırır’ der bir Rus atasözü. Cezayı çekiyoruz işte geç kaldığımız için. Yazık. Çok yazık.”

Bunu yapanlar cezalandırılmalı

Bir takipçisinin “Hocam, krizlere refleks, kurumsal tabanlıdır. Kurumsal yapı çöktüğünde, refleks de çalışmaz” sözleriyle ilgili de “Doğru. Daron Acemoğlu ve James Robertson’un Ulusların Düşüşü İsimli çalışmaları en iyi kaynaklardan biri. Troller okusunlar. Belki anlarlar. Tüm troller istisnasız iğrençler. Tiksiniyorum onlardan. Yanıyor güzel yurdum ve içim yanıyor aynı zamanda” paylaşımını yaptı. Bağcı, “Kimin yaktığını bilmiyorum. Bürokrat değilim. Hükûmet değilim. Hükûmet açıklamalı. Benim içim yanıyor. Yakanlar kimse bulunmalı ve hemen cezalandırılmalı. Siyasî erkin görevi bunu yapmaktır ve yapmalıdır” dedi.