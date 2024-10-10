Lübnan'daki Türk vatandaşlarını taşıyan gemi Mersin'e doğru yola çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan halkına insani yardım götüren ve Lübnan'daki Türk vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliye eden gemilerin, başkent Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktığını açıkladı.

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında, Türkiye'nin bölge haklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edeceğini belirtti. AA

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