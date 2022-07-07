"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Maaşlar açlık sınırından çıkarılmalı

07 Temmuz 2022, Perşembe
Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Özlem Akarken yeni ek gösterge kanununun çıkmasına rağmen mağduriyetlerin devam ettiğini belirterek, “Memur ve emeklilerinin alım gücünü korumak için ek tedbirler alınmak zorundadır. Bir an önce enflasyon farkı oluşması halinde fark maaşlara aylık olarak ivedi yansıtılmalıdır. Gerekli düzenleme yapılmazsa hukuki başvurularımız yapılacaktır” dedi.

Sağlık kurumlarında çalışıp pandemi de her bölüme girip teknik arızaları gideren sağlık hizmetleri sınıfıyla beraber canını hiçe sayıp çalışan teknik hizmetler sınıfında görev yapan teknikerlere ise 3600 ek gösterge verilmeyerek bir hayal kırıklığı yaşatıldığını dile getiren Akarken, “Bu haktan tekniker ve diğer lisans mezunu teknik hizmetler sınıfı çalışanları ayrı tutulmuştur. Özlük hakları iyileştirmesinde ayrıştırılma bir hüsrandır. Oysa ki eğitim öğretime göre ek gösterge düzenlemesi yapılması gerekiyordu. Mesela bir hekim 4200 ek gösterge yerine 7200 ek göstergeyi alması gerekiyordu. Eğitim öğretime göre yapılan ek gösterge daha adil olacaktı” dedi.

Ankara - Recep Gören

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asgari ücret genel ücret oldu

    '1-2 saniyelik uyku, dalgınlık hali bile tehlikeli'

    Kâinatın sırlarını anlama yolunda yeni keşifler

    8 askeri öğrenciye daha tahliye

    AKP çekirdek seçmenini de kaybediyor

    Maaşlar açlık sınırından çıkarılmalı
    📷

    Yurt dışı kurban kayıtları devam ediyor

    İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Yardımcısı gözaltına alındı

    DSÖ Genel Direktörü: Son 2 haftada küresel vaka artış oranı yüzde 30

    Sokağa çıkmak artık lüks oldu

    Konya'da hastanedeki silahlı saldırıdan acı haber

    Boris Johnson istifa baskısı altında

    AB'den Tacikistan'da yatırım kararı

    İhracatçılar da darboğazda

    Fransa'da demir yolu çalışanlarından grev kararı

    1 milyar Çin vatandaşının bilgilerinin çalındığı iddia edildi

    3 milyon küçükbaş kurbanlık satışı bekleniyor

    Lavrov, Ukrayna'da sivillerin ölümünden Batı'yı sorumlu tuttu

    İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü

    İsrail Türkiye’de yeniden ticari ataşelik açacak

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Yurt dışı kurban kayıtları devam ediyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Genel af mı?
    Ahmet BATTAL

    Pratik hukukta metot
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Güzel haber, güzel örnek
    Risale-i Nur'dan

    Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif
    M. Latif SALİHOĞLU

    Genç kabiliyetlere yazık oluyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Zorba, müstebit mi, hürriyetçi/demokrat mı?
    Genel

    Asgari ücret genel ücret oldu
    Süleyman KÖSMENE

    Dinin en güzelini tasdik etmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.