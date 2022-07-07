Maaşlar açlık sınırından çıkarılmalı

Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Özlem Akarken yeni ek gösterge kanununun çıkmasına rağmen mağduriyetlerin devam ettiğini belirterek, “Memur ve emeklilerinin alım gücünü korumak için ek tedbirler alınmak zorundadır. Bir an önce enflasyon farkı oluşması halinde fark maaşlara aylık olarak ivedi yansıtılmalıdır. Gerekli düzenleme yapılmazsa hukuki başvurularımız yapılacaktır” dedi.

Sağlık kurumlarında çalışıp pandemi de her bölüme girip teknik arızaları gideren sağlık hizmetleri sınıfıyla beraber canını hiçe sayıp çalışan teknik hizmetler sınıfında görev yapan teknikerlere ise 3600 ek gösterge verilmeyerek bir hayal kırıklığı yaşatıldığını dile getiren Akarken, “Bu haktan tekniker ve diğer lisans mezunu teknik hizmetler sınıfı çalışanları ayrı tutulmuştur. Özlük hakları iyileştirmesinde ayrıştırılma bir hüsrandır. Oysa ki eğitim öğretime göre ek gösterge düzenlemesi yapılması gerekiyordu. Mesela bir hekim 4200 ek gösterge yerine 7200 ek göstergeyi alması gerekiyordu. Eğitim öğretime göre yapılan ek gösterge daha adil olacaktı” dedi. Ankara - Recep Gören

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