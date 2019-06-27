Macron: Askeri gerilimin tırmanmaması için her şeyi yapacağım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Washington-Tahran gerilimine ilişkin, "Askeri tırmanışı önlemek için her şeyi yapacağım. Bunun için G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğim" dedi.

G20 Zirvesi dolayısıyla gittiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Basra Körfezi'nde ABD ile İran'ın savaşın eşiğine gelmesi duurmuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Askeri tırmanışı önlemek için her şeyi yapacağım" vurgusu yaparak "Bunun için cuma günü G20 Zirvesi'nde Donald Trump ile görüşeceğim" diye ekleyen Macron, geri dönüşü olmayan bir şey yapılmasını engellemek amacıyla ellerinden gelen çabayı göstereceklerini dile getirdi.

İRAN'A 'NÜKLEER ANLAŞMADA KAL' ÇAĞRISI

ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması için aktörlerin tansiyonu düşürmesinin önemine işaret eden Fransa Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile salı günü telefonda görüştüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Kendisine nükleer anlaşmadan çıkmanın ve ona işaret eden her şeyin hata olacağını söyledim."