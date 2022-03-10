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10 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Mağdur olmayan kesim kalmadı

10 Mart 2022, Perşembe 00:20
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Her alanda eşitsizliğin, adaletsizliğin yaşandığı bir dönemdeyiz. Toplumda mağdur olmayan hiçbir kesim kalmadı ancak şüphesiz eşitsizlik temelinde en büyük mağduriyeti yaşayanlar ise kadınlar” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Uysal, toplumun birçok alanında kadına dair negatif ayrım olduğunu, bunun en acısının da kadın cinayetlerini olduğunu belirterek, “Birçok ülkede hak ve hürriyetlerinin daha da gelişmesi için mücadele eden kadınlar, ülkemizde en temel hakları için, yaşayabilmek için mücadele eder hale geldi. Son 10 yılda binlerce kadın, erkek şiddeti sonucunda hayatını kaybetti. Her gün cinayetlere bir yenisi ekleniyor ve maalesef kanıksanıyor. Caydırıcı cezaların yokluğunun üzerine bir de kadın cinayetlerine dair hassasiyetin, adlî makamların görevini yerine getirmesinin, konunun ‘TT olması’ ile mümkün olabildiğini görmek acı verici” dedi.

Adalet ve demokrasi gerek

Uysal, “Her ailenin yaşadığı gibi bizimde çocuklarımıza dair kaygılarımız korkuya dönüşüyor. Bir şeyler yapmak için hâlâ geç değil. Siyasetçilerin kullandığı ve şiddeti olağan gösteren dili terk etmek, ilköğretimden başlayarak cinsiyet eşitliğini çocuklarımıza belleten bir müfredatı oluşturmak, şiddetin bulaşıcı olduğunu bilerek medya araçlarında kadına yönelik her türlü şiddete dair içerikleri elemek gerek. Cezaları caydırıcı hale getirmek, tehdidi ‘edim’ olarak kabul etmek gerek” dedi. Uysal, mesajında, “Hep söylediğim gibi ülkemizdeki her bir sorun için adalet, eşitlik, hürriyet ve demokrasi gerek” değerlendirmesinde bulundu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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