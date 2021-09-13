Mahkeme ABB’yi haklı buldu, ama tedbiri kaldırmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın, maliyetini 801 milyon dolar olarak açıkladığı Ankapark’a ilişkin davada karar çıktı.

Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, ABB’nin işletmeci ile sözleşmeyi feshetmek istemesini haklı buldu, ancak Ankapark’ın ABB’ye teslim edilmesini engelleyen tedbir kararının kaldırılmadı. Eski ABB Başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan ve şu anda atıl halde olan Ankapark’ın maliyetini mevcut Başkan Mansur Yavaş, 801 milyon dolar olarak açıklamıştı. ABB, işletmecinin atıl halde bıraktığı parkın sözleşmesini feshetmişti. Sözleşmeci buna karşı dâvâ açmıştı. ABB ise hırsızlık olaylarının yaşanmaya başladığı Ankapark’ın tahliye işlemleri başlatmıştı ancak sözleşmeci buna da tedbir kararı koydurarak, tahliyeyi durdurmuştu. Ankara - Anka

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