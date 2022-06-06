Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi dua bekliyor

HASTANEYE KALDIRILAN İSMALAĞA CEMAATİ LİDERİ MAHMUT USTAOSMANOĞLU’NUN YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR.

İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu’nun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Nakşibendi Tarikatının İsmalağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, hastaneye kaldırıldı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu’nun, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Haber Merkezi

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