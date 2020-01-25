Malatya Valiliği'nden deprem açıklaması

Malatya Valiliği, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen kentte 4 kişinin vefat ettiğini, 226 kişinin yaralandığını, bazı konut ve yapılarda hasar oluştuğunu açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün saat 20.55'te meydana gelen depremin Malatya merkezi ve ilçelerini de güçlü şekilde etkilediği bildirildi. Depremde 4 vatandaşın vefat ettiği, 226 vatandaşın yaralandığı, bazı konut ve yapılarda hasar oluştuğu belirtilen açıklamada, ağır hasarlı binalara can güvenliği açısından girilmesinin tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İkamet ettiği konutlarda oturulamayacak derecede hasar meydana gelen vatandaşlarımızın bu durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün '0 422 371 12 17' numaralı telefonuna bildirmeleri halinde teknik ekipler tarafından süratle inceleme yapılacaktır. Vatandaşlarımızdan barınma imkanı bulamayanlara Valiliğimize başvurmaları halinde geçici barınma imkanı sağlanacaktır."

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