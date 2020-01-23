Manisa'daki hasar tespit çalışması yapılıyor

Manisa'daki deprem sonrası, AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmada yıkılan binaya rastlanmadı, 15'e yakın evde duvar çatlakları tespit edildi.

Manisa'daki deprem İstanbul'da da hissedildi!

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gündoğumuyla birlikte AFAD ekipleri tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Depremin gerçekleştiği Musalar ile yakın konumdaki Selçikli, İlyaslar, Karakurt, Dingiller ve Gökçeahmet mahallelerinde hasar tespit çalışması yapan AFAD ekipleri, yıkılan binaya rastlamadı. Büyük bölümü kerpiç ve eski yapı olan 15'e yakın evde duvar çatlakları tespit eden ekipler, bazı bahçe duvarlarının da yıkıldığını belirledi.

Deprem sonrası bölgedeki çok sayıda vatandaş sokakta yakılan ateşin başında sabahlarken sıcaklığın sıfırın altında 4 dereceye düşmesi nedeniyle bazı vatandaşların evlerine döndükleri gözlendi.

Kızılay'ın talep eden vatandaşlar için çadır kurduğu bölgede deprem korkusu yaşayan vatandaşlara çorba ve sıcak içecek servisi yapıldı.

Selçikli Mahallesinde oturan ve evinde çatlaklar oluşan Ali Osman Altınöz, yaptığı açıklamada deprem anında evde olduklarını, depremle birlikte elektriklerin de kesildiğini söyledi.

Deprem bitince kendilerini dışarıya attıklarını anlatan Altınöz, "Zaten o anda evin duvarlarından sıvalar döküldü. Evde çatlamalar da var. Çok şiddetli oldu. Şükür can kaybımız yok. Sabaha kadar dışarıda bekledik." dedi.

Bünyamin Oluk da depremin bir anda olmasıyla korktuklarını, ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirterek, "Sokaklara attık kendimizi. Çocuklarımız arabada uyudu. Biz de ateş yakıp sabahı bekledik. Mahallemizdeki bazı evlerde çatlaklar oluştu. Bazılarının içinde durulmayacak şekilde hasar oluştu." diye konuştu.

Manisa Valisi Deniz'den deprem sonrası hasar tespit açıklaması

Manisa Valisi Ahmet Deniz, depremin merkez üssü Musalar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşla sohbet etti.

Deniz, gazetecilere açıklamasında devletin tüm imkanlarıyla bölge için seferber olduğunu ifade etti.

Korkuya neden olan depremin can kaybı ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanmamasından dolayı şükrettiklerini dile getiren Vali Deniz, deprem sırasında panik yaşanması nedeniyle yaralanan veya rahatsızlanan 4 vatandaşın hastaneye başvurduğunu, tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini aktardı.

Ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığını kaydeden Deniz, şunları söyledi:

"Aldığımız bilgilere göre Manisa genelinde 5 metruk binada yıkılma oldu. Henüz ağır hasar gören, kullanılan bir bina görünmüyor ama birkaç tane çıkabilir. Hasarlı olan binaların tespiti için ekiplerimiz şu an sahada. Arkadaşlarımız, yapacakları çalışmaların ardından gün sonunda daha net bilgileri bize aktaracaklar."

İhtiyaç durumuna göre çadır kurulmasına başlanacağını bildiren Deniz, "Çadır kurulmasıyla ilgili AFAD ve belediye ekiplerimizin çalışmaları sürüyor." dedi.

Öte yandan AFAD ekiplerinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri de hasar tespit çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün de bölgeye gelerek vatandaşlarla sohbet etti.