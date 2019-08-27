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27 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Mansur Yavaş'tan 'israfla mücadele' genelgesi

27 Ağustos 2019, Salı 15:51
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın imzasıyla yayımlanan 'israfla mücadele' genelgesinde ödeneklerin tahsis amacı dışında kullanılamayacağı belirtildi. Genelgede "Belediye araçlarının özel amaçla kullanılmasına izin verilmeyecek" maddesine de yer verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, israfın önüne geçmek amacıyla tasarruf tedbirlerinin artırılması yönünde bir genelge yayımladı.

Genelgede araç ve işgücü tasarrufuna yönelik alınacak tedbirlerin dışında ayrıca bütçe ödenekleri ile belediye kaynaklarının kullanımı, elektrik, bilgisayar, kırtasiye, demirbaş ve temizlik malzemelerinde uygulanacak önlemler yer alırken, birimlerin sorumluluğu, tasarruf tedbirlerinin izlenmesi ve raporlanması konuları da detaylı şekilde belirtildi.

Genelgede şu başlıklara dikkat çekildi:

  • Ödenekler tahsis amacı dışında kullanılmayacak.
  • Zorunlu olmadıkça ihaleye çıkılmayacak.
  • Personel eksikliği ve fazlalığının analizi yapılacak.
  • Personele göre iş değil işe göre personel ilkesi dikkate alınacak.
  • Belediye araçlarının özel amaçla kullanılmasına izin verilmeyecek.
  • Lüks ve gösterişli demirbaş alımları yapılmayacak.
  • Gereksiz elektrik ve lamba kullanımı yapılmayacak.
  • Tasarruf kalemlerinin her ayın ilk haftası rapor edilerek ve mali yılın sonunda Yavaş'a sunulacak.

Yavaş tarafından gönderilen genelgede 'İş gücü Tasarrufu Konusunda Alınabilecek Tedbirler' başlıklı bölümde tasarruf tedbirleri şu şekilde sıralandı:

  • Tüm birimler tarafından iş gücü planlaması ile yürütülen işlere ilişkin iş tanımları ve iş akış süreçleri belirlenerek hizmetlerin uygun personelle zamanında, etkin ve verimli şekilde yürütülmesinin sağlanmasına yönelik çalışmalar derhal başlatılacaktır.
  • Bütün birimler tarafından personel eksikliği ya da fazlalığı analizi yapılarak varsa ihtiyaç fazlası personel, ihtiyacı olan birimlerde çalıştırılmasının sağlanması amacıyla 7 gün içinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na bildirilecektir.
  • Personele göre iş değil, işe göre personel ilkesi dikkate alınarak personelin birimlerinde eğitim durumuna göre uygun kadrolarda istihdam edilmesine özen gösterilecek, ancak kadro, eğitim ve uzmanlık alanı uygun olamayan personel isimleri 7 gün içinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na bildirilecektir.
  • Birimlerde gerek eğitim ve iş yürütümü eksikliği olan personelin verimliliğinin arttırılması ve gerekse mevzuat bilgilerinin yenilenmesi amacıyla uygun eğitim konuları ile katılacak personel sayısı tespit edilerek 15 gün içinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na bildirilmesi sağlanacaktır.
  • Birim amirleri tarafından personelinin çalışma barışı, görev aidiyeti. Motivasyonu ve mutluluğunu olumsuz etkileyen gerek kurumsal ve gerekse görevle ilgili olmayan diğer sorunların giderilmesine yardımcı olacak tedbirler alınacak ve aylık raporlar halinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na bildirilmesi sağlanacaktır.

Mansur Yavaş, dün de peyzaj çalışmaları için ithal ağaç alımını sonlandırmıştı. 

Etiketler: Ankara, belediye, Mansur Yavaş, denetim
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