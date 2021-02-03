Mansur Yavaş'tan Melih Bulu'ya 'istifa' çağrısı

Profesör Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı kararnamesi ile atanması sonrası başlayan öğrenci protestoları salı günü de devam etti.

Ankara ve İstanbul'da son iki günde gözaltına alınanların sayısı 228'e yükseldi. 1 Şubat pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'teki protestolarda polis müdahalesiyle gözaltına alınan 51 öğrenci gözaltında tutuluyor. Avukat Feyzi Erçin 51 öğrencinin savcılık ifadelerinin 3 Şubat Çarşamba günü alınacağını açıkladı.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar siyasetin de gündeminde. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada Prof. Dr. Melih Bulu'ya görevinden feragat etmesi çağrısında bulundu.

Paylaşımında Melih Bulu'ya seslenen Mansur Yavaş, "Gerginliklerden yorulmuş olan ülkemizde, elinize tarihi bir fırsat geçti. Tek bir hareketinizle, ülkemize ve milletimizi büyük bir iyilik yapabilirsiniz." dedi.

Mansur Yavaş'ın çağrısında şu ifadelere yer verildi:

- Sayın Melih Bulu, bir yönetici sorumluluğu ile size bu mektubu yazıyorum. Gerginliklerden yorulmuş olan ülkemizde, elinize tarihi bir fırsat geçti. Tek bir hareketinizle, ülkemize ve milletimizi büyük bir iyilik yapabilirsiniz. Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan ve ülkeye yayılma eğilimi gösteren krizle ilgili, belki de hiçbir siyasi liderde, hiçbir partide ve hiçbir sivil toplum kuruluşunda olmayan bir imkana sahipsiniz.

- Sorumluluk sahibi bir bilim adamı olduğunuzu göstererek, atandığınız rektörlük görevinden feragat edip, ülkemiz adına tarihi bir fedakarlık yapabilirsiniz. Lütfen bir feraset örneği gösterin ve isminiz üzerinden gençlerimizin, güvenlik güçlerimizin, toplumsal kesimlerimizin karşı karşıya gelmesine daha fazla izin vermeyin.

- O koltukta bulunduğunuz her dakika, masum gençlerimizin zarar görmesine, gözümüzden sakındığımız güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmesine sebep oluyorsa, o tek hareketi yapmanız, hem akademisyenlik hem de vatanseverlik görevidir.

- Kendinizi ve ülkemizi bu milli görevden mahrum etmeyin ve gecikmeden gereğini yapın. Böylece fedakarlıkla tarih yazmış, yeni bir krizin eşiğindeki ülkemize nefes aldırmış olun.