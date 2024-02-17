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17 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

Marmara'da batan geminin mürettebatı 3 gündür aranıyor - 1 kişinin cesedine ulaşıldı

17 Şubat 2024, Cumartesi 16:31
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazına yapılan dalışta kayıp 6 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemiyle ilgili çalışmalarda 705 personel görev alıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin dün enkaza gerçekleştirmeyi planladığı ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen dalışın bugün yapılması öngörülüyor.

 

Hava şartlarının düne göre daha elverişli olduğu bölgedeki kurtarma çalışmalarını, mürettebat yakınları sahilden takip ediyor.

 

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "15 Şubat Perşembe günü Karacabey kuzeyi 4 mil açığında battığı ihbarı alınan Batuhan A isimli ticari gemide bulunan 6 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde 705 personelimizle devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına dalış yapılıyor

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için başlatılan arama kurtarma çalışması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri enkaza dalış yapmaya başladı.

Karacabey ilçesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisiyle ilgili 3 gündür devam eden çalışmalara 700'ün üzerinde personel katılıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin dün enkaza gerçekleştirmeyi planladığı ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen dalış, hava şartlarının düne göre daha elverişli olmasıyla bugün yapılıyor. Suya giren dalgıçlar, gemideki çalışmalarını sürdürüyor.

Marmara Denizi'nde batan geminin enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldı

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazına yapılan dalışta kayıp 6 kişiden birinin cesedi bulundu.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş,  Karacabey ilçesi açıklarında 51 metre derinlikteki geminin enkazında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların çalışma yapmaya başladığını söyledi.

Geminin enkazında bir personelin cesedine ulaşıldığını belirten Demirtaş, kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğünü ifade etti.

Demirtaş, 700'den fazla kişinin katılımıyla bölgede çalışmalara devam edildiğini söyledi.

Kıyıdan 4 mil açıkta batan geminin enkazından çıkarılan ceset, ekipler tarafından Karacabey Kurşunlu Limanı'na getirildi.

Gemi personelinin cesedi, otopsi ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bursa Valisi Demirtaş, kayıp denizcilerden ikisinin cesedine ulaşıldığı iddiasını yalanladı

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından iki kişinin cesedine ulaşıldığı iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada, 15 Şubat Perşembe günü sabaha karşı Karacabey ilçesi açıklarında batan geminin 51 metre derinlikte denizin dibine oturduğunun belirlendiğini, 6 kişilik mürettebatı arama çalışmalarının 705 personelle sürdüğünü hatırlattı.

Aramaların 3'üncü gününde kayıp denizcilerden ikisinin cesedine ulaşıldığı yönünde iddiaların ortaya atıldığını belirten Demirtaş, bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Demirtaş ayrıca "Geminin batmasıyla ilgili Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca adli, Bursa Valiliğimizce de idari soruşturma başlatıldı." ifadesini kullandı.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı. "Batuhan A"nın 6 kişilik mürettebatı için çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, geminin battığı bölgede boş can salı bulunmuştu. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

AA

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