"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2024 CUMA - YIL: 55

Marmara fayı 7.8’lik deprem üretebilir

04 Ekim 2024, Cuma 22:33
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in başkanlığını yaptığı Marmara Belediyeler Birliği 2’nci Meclis Toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, toplantıda 250 yıldır enerji toplayan Marmara fayının 7.8’lik deprem üretebileceğini söyledi.Prof. Dr. Orhan Tatar, şu değerlendirmelerde bulundu: “1999 İzmit Depremi ile 1912 Mürefte (Şarköy) depremleri arasındaki alan henüz kırılmadı. Tek bir kerede mi yoksa birkaç parça şeklinde mi kırılır, bunun hiçbir anlamı yok. Sonuçta enerji biriktirmiş durumda ve günün birinde kırılacak. Her yıl 2,5 santimetre enerji biriktiriyor, her yıl 2,5 santimetre batıya doğru hareket ediyor. Bu fayın elastik payı tükendiği anda kırılacak. Burada baktığımızda 250 yıllık birikim var”

AA

Okunma Sayısı: 210
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya’daki camilerde “Açık Cami Günü”

    Okulların sıkıntısını çözün

    Marmara fayı 7.8’lik deprem üretebilir

    İstanbul depreme hazır olmaktan uzak

    Gazze'de gönüllü görev yapan ABD'li 99 doktordan Biden'a ve Harris'e mektup

    Taklit-tağşiş gıdalar listesi güncellendi

    Acizliğin itirafı

    Otoriterleşme AB'den uzaklaştırdı

    Yeni döneme de ‘red’le girdiler

    TÜİK: 49.38; ENAG: 88.63

    Zayıflığınız düşmanları cesaretlendiriyor

    Ayakçılar yargılandı, azmettiriciler dışarıda

    İsrail Gazze’de 902 aileyi yok etti

    Kolay kazanma hevesi eğitimden uzaklaştırıyor

    Lübnan’da sağlık sistemi alarm veriyor

    Yemen’de 489 binden fazla kişi yerinden edildi

    Ev almak hayal oldu

    Okulda olmayan çocuklar, 77 ilin nüfusundan fazla

    Mescid-i Aksa'ya tahrik dolu baskınlar sürüyor!

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “İsrail’e gireriz”den “İsrail bizi vuracak”a
    Ahmet BATTAL

    Ayağa kalk Adapazarı
    Risale-i Nur'dan

    Mahlûkat, zaman nehrinde akıyor
    Şükrü BULUT

    Diyanet’imiz Risale-i Nur tefsirini yayınlamakta epeyce gecikti
    Osman ZENGİN

    Barla’da bir kilise...
    Süleyman KÖSMENE

    Kaderin şifrelerini çözen risale
    Orhan Ali YILMAZ

    Dünya, Beş’ten (5) büyük değilmiş…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Risâleler ve başka eserler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.