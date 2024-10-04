Marmara fayı 7.8’lik deprem üretebilir

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in başkanlığını yaptığı Marmara Belediyeler Birliği 2’nci Meclis Toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, toplantıda 250 yıldır enerji toplayan Marmara fayının 7.8’lik deprem üretebileceğini söyledi.Prof. Dr. Orhan Tatar, şu değerlendirmelerde bulundu: “1999 İzmit Depremi ile 1912 Mürefte (Şarköy) depremleri arasındaki alan henüz kırılmadı. Tek bir kerede mi yoksa birkaç parça şeklinde mi kırılır, bunun hiçbir anlamı yok. Sonuçta enerji biriktirmiş durumda ve günün birinde kırılacak. Her yıl 2,5 santimetre enerji biriktiriyor, her yıl 2,5 santimetre batıya doğru hareket ediyor. Bu fayın elastik payı tükendiği anda kırılacak. Burada baktığımızda 250 yıllık birikim var” AA

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