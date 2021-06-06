"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Marmara’yı nasıl bu hale getirdiler?

06 Haziran 2021, Pazar 22:23
Müsilaj ya da diğer adıyla deniz salyası, yüzeyden ve dipten neredeyse tamamen kapladığı Marmara Denizi’nde ekolojik yıkıma sebep oluyor.

Marmara Denizi afet bölgesi ilan edilmeli
YÖK ''müsilaj'' gündemiyle toplanıyor
Müsilaj ya da deniz salyası
Gündem deniz salyası
Marmara’yı öldürdük mü?
Kanal’ı bırak Marmara’ya bak
'En büyük sorumlusu biziz'

 

Mikroalglerin bazı türlerinin aşırı çoğalması ve salgı üretmesiyle oluşan müsilaj, balıkçılık ve turizmi durma noktasına getirdi. Uzmanlar, ön arıtma tesislerinde kapasiteyi aşan atıkların doğrudan denize verildiğini belirtiyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Dursun Kahraman kirliliğin ve ekosistem tahribatının ulaştığı boyutların bilim insanları tarafından yıllardır dile getirildiğini söylüyor. Kahraman, “Bir atık havuzu gibi kullanılan Marmara Denizi’nin zor durumda olduğu yeni anlaşılmadı, uzun zamandır biliniyordu. İstanbul’da her gün 5 milyar metreküp atık suyu denize veriyorsunuz, bunu ölçmeseniz de öngörüyor olmanız lâzım” diyor. Uzmanlara göre müsilajın ortaya çıkmasını engellemek için atılması gereken en önemli adım, azot ve fosforu da gideren ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin kurulması ve düzenli olarak denetlenmesi.

***

Foseptik gibi kullanmışız

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi’ndeki deniz salyasına ilişkin açıklama yaparken, “Biz adeta Marmara’yı foseptik gibi kullanmışız” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen çalıştayda konuşan Büyükakın, “Marmara’yı bir havza olarak, etkileşim içinde olduğu sistemlerle beraber ele almak ve bütünleşik bir yönetim sistemi kurmak lâzım. Müsilaj meselesinin biliyoruz. 2007-2008’de bir defa daha olmuştu. Akademisyenlerin raporları var. Sebepleri bilinmiyor. Yapılması gerekenler biliniyor. Son deniz salyası meselesinde de benzer bir ortak hareket etme, benzer yeniden bir düşünme aşamasıyla karşı karşıyayız. Samimi bir itirafta bulunmak gerekirse biz adeta Marmara’yı foseptik gibi kullanmışız. Yani sadece ön arıtmadan geçen atık suyu açık denize derin deşarjlarla boşaltmışız. Akdeniz’den Karadeniz’e doğru dip akıntısı yolu ile gideceğini düşünmüşüz ve bu yolla devam etmişiz” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 827
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Kadir sahinoglu

    7.6.2021 12:18:20

    evet… öz elestiri farz oldu….bu deniz AKP öncede cöplük gibi kullaniliyordu…. fakat bu AKP sorunlulugunu yok..sayamaz..tabiki….sonucta 18 yildir marmarayi ve diger ülkenin sorunlu oldugu sulari Temiz tutmak icin ne yaptiniz...KOSKOCA HIC VEYA YETERSIZ....yanlis olarak bilinen tek bir Dogru var...oda...Kanal istanbulun….marmaraya ikinci bir nefers borusu olacagidir...mantiksiz olan sey...denizin yüzeydeki kirliligi temizlemek ama öte yandan kirletmeye devam etmek….ortada sadece gösteris var..biz temizliyoruz algisi...sirf bu yüzden AKP secmeni olarak önumüzdeki secimlerde ailecek 5 oy AKP gitmeyecek..

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Aksa’yı yine bastılar

Facebook’tan Filistin özrü

Asıl çare çevreyi korumak

Çiftçinin durumu bu

'Marmara Denizi Eylem Planı' genelgesi yayımladı

Thodex'in 16 milyon lirasına haciz konuldu

Uzaya gidiyor

Anadolu Yakası sahilleri de alarm veriyor

Meteoroloji'den yurt geneline sağanak uyarısı

Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarının aşılama süreci başladı

Zalim ve katil Ratko Mladic'in davasında nihai karar yarın

Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında baraj gerginliği: 'Savaş ihtimali artıyor'

Şehit Samet Şeker dualarla ebediyete uğurlanıyor

Pakistan'daki feci kazada 38 kişi öldü, 64 kişi yaralandı

Ortaokul ve lisede yüz yüze eğitime geçildi

Üniversiteler emir komuta ile yönetilemez

Yüz yüze eğitim başlıyor

Ekolojik yıkım durdurulmalı

Marmara’yı nasıl bu hale getirdiler?

3 kez müjde, 25 kez zam

En Çok Okunanlar

Süleyman KÖSMENE

Dünya başıma dar geliyor!
Yeni Asya'dan Size

Cezaevi kampanyalarımız
Ali FERŞADOĞLU

Herkesi affetmek helâl midir?
Şükrü BULUT

Bu bir korona yazısı değildir…
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
M. Latif SALİHOĞLU

Gidiyor sevdiklerimiz, birer birer…
Mehmet KARA

Muhalefet erken seçimde ısrar ettikçe…
Cevher İLHAN

Türkiye “zenginleşmemiş”, tam tersine fakirleşmiş...
Risale-i Nur'dan

Ehl-i hakkın öyle muhkem bir kalesi var ki...
Hüseyin GÜLTEKİN

“Adalet” kelimesi neyi ifade ediyor?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.