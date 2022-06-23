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24 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

Marmaris'teki orman yangınının faili yakalandı

23 Haziran 2022, Perşembe 23:00
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının şüphelisi S.A, çok sayıda kamera kaydının, fotokapanların, plaka tanıma sistemlerinin incelemesinin ardından emniyet ve jandarmanın oluşturduğu özel ekip sayesinde yakalandı.

Marmaris Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran saat 19.45 sıralarında yangın çıktığının bildirilmesi üzerine, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, olayın sabotaj olup olmadığıyla ilgili olarak çalışma başlatıldı.

Emniyet ve jandarma ekiplerince yangın bölgesinde bulunan işletmeler ile 2 otel ve 2 kamp alanına ait güvenlik kameraları, bölgede bulunan fotokapanlar, kameralar ile plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtları incelendi. Ayrıca toplam 3 bin 832 şahıs ve araç da sorgulandı.

Yangın bölgesinde yapılan inceleme ve araştırma sonucu yangının Hisarönü Mahallesi Saklıkoy mevkisinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerine, olay yeri inceleme ekiplerince bölgede çalışma yapıldı. Yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen noktada yakılmış 3 araç lastiği bulundu, ayrıca bu alanda 48 plakalı terkedilmiş bir motosiklet ele geçirildi.

Motosiklet ile ilgili yapılan araştırmada motosiklet sahibinin S.A. olduğu, şahsın tehdit, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi.

S.A'nın cep telefonunun, yangının çıktığı gün saat 23.30 itibarıyla kapatıldığı tespit edildi.

Ayrıca yapılan incelemede, S.A'nın sosyal medya hesabından yangın öncesinde, yangın çıkış noktası olarak değerlendirilen noktadan konum paylaşarak "Facebook" hesabından arazi anlaşmazlığı nedeniyle ailesine tehdit cümleleri yazdığı belirlendi.

Bunun üzerine S.A'nın yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu.

Motosikletini bıraktığı ve yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölgeden itibaren S.A'nın kaçabileceği istikametler, o bölgede bulunan barınma alanlarının koordinatları çıkarıldı.

Titiz çalışma sonucu, S.A, bugün saat 16.30'da Bördübet Saklıkoy mevkisinde ormanlık alanda bulundu. Alkollü olduğu belirlen S.A, gözaltına alınırken saklandığı yerdeki ağaçlık alanda 2 benzin bidonu ele geçirildi.

Şüpheli S.A'nın ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi. Ayrıca S.A'nın ateşin içine girerek intihar etmek istediğini söylediği belirtildi.

AA

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