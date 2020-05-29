Meclis 2 Haziran’da açılıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına ara veren TBMM, 45 günlük aradan sonra çalışmalarına başlıyor.

Meclis 2 Haziran itibariyle çalışmalarına başlayacak. TBMM’nin, normal tatil süresi olan Temmuz ayında da ara vermeyip, çalışmalarına devam etmesi bekleniyor. Meclis’in önünde bekleyen çok sayıda gündem maddesi var. Gelecek hafta TBMM Genel Kurulu’na, bekçilerin özlük haklarına ilişkin kanun teklifi geliyor. Bekçilerin özlük haklarına ilişkin AKP’nin hazırladığı kanun teklifi, Ocak ayında İçişleri Komisyonu’nda görüşülerek, kabul edilmişti. TBMM Genel Kurulu’nda, teklifin yasalaşması bekleniyor. Artı Gerçek’in haberine göre, teklifin yasalaşması halinde, bekçiler polislerle aynı yetkilere sahip olacak. Silah taşıma yetkisi alan bekçilerle birlikte ülkedeki silahlı personel sayısı 430 bine yükselecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine AKP grubu, baroların seçim sistemini değiştirecek teklif üzerinde de çalışmaya başladı.

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