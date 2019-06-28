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29 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Meclis devre dışı

28 Haziran 2019, Cuma 21:30
Başkanlık sisteminin uygulamaya geçmesiyle, kararnamelerin sayısı kanunların önüne geçti. Kanun yapmada geride kalan Meclis için devre dışı kaldığı yorumları yapılıyor.

Son bir yıldaki kararname ve kanunları karşılaştırdığımızda, kararnamelerin sayısının kanunların önüne geçtiği görülüyor. Kanunların sayısının da iki yıl üst üste üçte bire yakın bir oranda azaldığı görülüyor. Peki bu tablo bize neyi anlatıyor? BBC Türkçe’ye konuşan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu’na konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hukuk alanında yüksek lisans yapmış olan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, son bir yılda çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin (CBK) sayısının yüksek olmasını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yeni geçilmiş olmasına bağlıyor; “Anayasamız CBK’nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde idari işleyişle ilgili hususlarla çıkabileceğini ifade ediyor. Sisteme yeni geçildiği için Cumhurbaşkanlığı sisteminin kendi idare teşkilatıyla ilgili hususlarda kararnameye ihtiyaç var. Sisteme yeni geçildiği için şu dönemde fazla kararname çıkarılmış olabilir. O, sistemin yeni hayata geçtiğinden kaynaklanıyor. “Ama gelecek dönemde, bu idari teşkilat yerine oturdukça kararname sayısı diye bir şey olmayacak, bu hususta anayasanın öngördüğü hangi çerçevede kararname çıkarılacaksa o çerçeveler yerine yerleştikten sonra artık kararname görmeyeceksiniz.

Kararnamelerle yönetiliyoruz

Anayasa profesörü ve CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu ise anayasa değişikliği referandumu öncesinde muhalefetin “Bu sistem gelirse Türkiye kararnamelerle yönetilen bir devlete dönüşecek” eleştirisinde haklı çıktığını söylüyor. Kaboğlu, Anayasa’nın 103. maddesine göre andiçen ve “Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim” diyen Cumhurbaşkanı’nın aynı zamanda parti lideri olmasının, Anayasa’nın uygulanmasını zorlaştırdığını, Cumhurbaşkanı’nın “Anayasa dışı şekilde CBK’lerle ülkeyi yönetme yetkisini kendisinde bulduğunu” söylüyor.

Etiketler: tbmm
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