Meclis el attı, gizlilik kalktı

Evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümünü araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma Komsiyonu, olayın yaşandığı Eynesil ve Giresun’da başta aile olmak üzere olayla ilgili bilgisi olan ya da soruşturma sürecinde görev alan isimlerin bilgisine başvurdu.

Vatan ailesinin ziyaret ve olay yeri incelemelerinin ardından komisyon üyeleri Giresun’a geçerek, bir otelin toplantı salonunda görgü şahitleri ve yetkilileri dinledi. Bu kapsamda bilgisine ilk başvurulan isim olan Giresun Başsavcısı Abdurrahim Alan, 8 Kasım itibarıyla dosya üzerindeki gizlilik kararını kaldırdıkları, aksi takdirde komisyona gelip bilgi vermelerinin mümkün olmayacağını ifade etti. Olay yerine ait kroki ve şemalarla olayı anlatan Alan, Rabia Naz’ın bulunduğu yere değil, binanın yan tarafındaki bahçeye düşme ihtimali üzerinde durduklarını bildirdi. BBC Türkçe’nin haberine göre, Alan’ın buna dayanak olarak Rabia Naz’ı bulan ve ambulansı arayan şahit Mürsel Küçükal’ın soruşturma aşamasındaki ifadelerini gösterdiği öğrenildi. Alan, Küçükal’ın Rabia Naz’ın yan taraftan sürünerek geldiğini söylediğini anlattı.

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