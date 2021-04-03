Meclis iradesine gölge düştü: AKP - MHP maçı yeniden oynatmayı usul yaptı

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAMASI KANUN TEKLİFİNİN RED EDİLDİKTEN SONRA MECLİS BAŞKANININ DEVREYE GİRMESİYLE YENİDEN OYLANMASINA MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ.

ANAYASA VE TBMM İÇ TÜZÜĞÜNE AYKIRI

DP Lideri Gültekin Uysal, kararın Anayasa ve TBMM İç Tüzüğüne aykırı olduğunu belirterek, “İstediğini alamadı mı maçı tekrarlamak usul haline geldi” dedi. Uysal, AKP’yi doğrularla yanlışları yer değiştirmekle eleştirdi.

SARAYDAN GELEN TALİMATLA YAPTILAR

ANA muhalefet Lideri Kılıçdaroğlu da, AKP ve MHP’yi Meclis’i sabote etmekle suçlayarak, “Saraydan talimat geldi, toplanıp yeniden görüştüler. TBMM’nin iradesine gölge düşürdüler. Bunu red ediyoruz” diye konuştu.

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Meclis iradesine gölge düştü

“Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi”nin maddelerine geçilmesine ilişkin oylamanın AKP’nin itirazı üzerine yenilenmesi Meclis iradesine gölge düşürdü.

AKP’nin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda reddedilmesine karşın, AKP Grubunun itirazı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un devreye girmesi üzerine yeniden oylandı ve bu kez kabul edildi. Oylamanın ardından TBMM Genel Kurulu kapanırken, teklifin görüşmelerine gelecek hafta devam edilmesi kararlaştırıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oylamaya ilişkin Twitter’dan yayımladığı video mesajında, “Normalde bir yıl süreyle aynı kanun teklifinin görüşülmemesi lâzım ama saraydan talimat geldi. Talimat üzerine bunlar derhal toplandılar, yeniden görüşülmesine karar verdiler ve Meclis’i sabote ettiler. Bir zorbanın talebi, TBMM’nin iradesine gölge düşürdü. Bunu reddediyoruz, reddedeceğiz. Önümüzdeki süreçte sandık gelecek ve biz bunlara dersini vereceğiz” dedi.

Maç tekrarlamak usûl haline geldi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM’de muhalefetin oylarıyla reddedilen “Güvenlik Soruşturması” teklifinin yeniden Genel Kurul’a getirilerek oylanması kararı hakkında açıklamada bulundu.

Anayasa ve TBMM İç Tüzüğü’nde yer alan “Maddelerine geçilmesi kabul edilmeyen teklifler reddedilmiş sayılır. Reddedilen kanun teklifleri, bir yıl içerisinde yeniden TBMM’ye sunulamaz” hükmünün çiğnenmesi üzerine tepkisini dile getiren Uysal, “İstediğini alamadı mı maçı tekrarlamak usûl haline geldi!” dedi. Uysal, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, “İç ve dış tüm dinamikler lehinize işlerken yanlışlar görünmez olur, hatta ‘doğru’ya dönüşür. Ama rüzgârlar ters esmeye başladı mı, dinamikler aleyhe döndü mü, bu sefer de ‘doğru’lar anlam bulmaz! AKP, tıpkı Nasrettin Hoca hikâyesindeki gibi, ‘kazanın doğurduğuna inanıyor, öldüğüne inanmıyor’ bir türlü” dedi.

Ankara – Recep Gören

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Danıştay hukuksuz buldu

Danıştay, TBMM’nin de gündeminde bulunan ‘Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması’ konusunda önemli bir karara imza attı. Danıştay yasal düzenlemeye dayanılmadan, sadece yönetmelikle yapılan “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının” hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Kararda, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasının ‘özel hayatın gizliliği’ ilkesi kapsamında bulunduğu, ‘uygulamanın sınırlarını, usûl ve esaslarını’ gösteren bir yasal dayanağın şart olduğu ifade edildi.

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Asker botlarının yerini kaldırılan eller aldı

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Eskiden darbeler asker botları yapılırdı, şimdi parlamento için söylüyorum, botların yerini kaldırılan eller aldı. Sizin demokrasi kültürüyle ilginiz olmadığı anlamına geliyor. ‘Halkın aleyhine hangi maddeler var’ diye sorardınız, kendi görüşlerimizi sunardık, burada ‘ben fazlayım, her istediğimi yaparım’ sonucu hüsran olacak. Bugün parmak sayınızın fazla olması, iktidarınızı sağlayamayacak. Bunun benzeri yoktur. Bugün parmaklarla bu Meclis’e darbe yapılıyor” dedi. CHP Milletvekili Özgür Özel ise, “Aynen geçen sefer yaptığınız gibi YSK’nın soyunduğu role dün Meclis Başkanı soyundu. Katip üyenin makineye başvuralım dediğini dün de söylediniz. ‘Makineye gidelim demek arkadaşlarımız yok zaman kazandıralım’ demek. Zulüm arttıkça son yaklaşır. Zulmedin ki sonunuz yaklaşsın” ifadelerini kullandı.