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15 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Meclis tatile giriyor

15 Temmuz 2019, Pazartesi 16:57
TBMM’nin 2. Dönem 2. Yasama Yılı sürpriz bir değişiklik olmazsa bu hafta sona erecek.

Meclis geçen yasama döneminde 11’i uluslararası sözleşme olmak üzere toplam 37 kanun çıkardı. Kanunlar arasında 2019 yılı bütçesi, askerlik, Turizm Ajansı kurulması gibi konular dikkat çekerken geniş toplumsal kesimlerin beklediği yargı reformu, 3600 ek gösterge yeni yasama dönemine kaldı. 2 Yasama Yılı’na 1 Ekim 2018’de başlayan Meclis Genel Kurulu toplam 101 gün çalıştı. Gazete Duvar’ın haberine göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Kurulması, Trafik Cezalarının arttırılması, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununda değişiklik gibi düzenlemelerle çalışmaya başlayan Meclis’in en önemli düzenlemelerinden biri 2 yıl süren OHAL’in, kamu kurumlarından ihraç başta olmak üzere bazı uygulamalarını sürekli kılan kanun oldu. Sağlık, TOBB yasası, Çevre Kanunu, ve Bütçe Kanunu olmak üzere 24 Şubat’a kadar yoğun bir mesai yapan Meclis 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle 2 ay kapalı kaldı. Yerel seçimlerin ardından ise Kapadokya Alanı Kanunu, Askeralma Kanunu, Sporda Şiddetin Önlenmesi Kanunu ve Turizm Ajansı Kanunu’nun bulunduğu çok sayıda düzenleme yapıldı. Meclis’in sürpriz bir değişiklik olmazsa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı’nın görüşmelerinin ardından yaklaşık 2.5 ay sürecek tatile girmesi bekleniyor.

Etiketler: tbmm
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