Meclis'te gerginlik

TBMM'de CHP'li Engin Özkoç'un konuşması sırasında AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilginç başkanlığında toplandı. Genel Kurulu'da CHP'nin İdlib'de Türk askerlerinin güvenliğine ilişkin grup önerisi görüşülürken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç kürsüye çıktı. Özkoç'un, Genel Kurul'daki konuşması AK Parti milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle de tepki toplayan Özkoç'un üzerine bir grup milletvekili yürüyünce gerginlik arttı. CHP milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte tartışma büyüdü ve arbede yaşandı. Arbede yumruklu ve tekmeli kavgaya döndü. Bazı milletvekilleri arbede sırasında yere düştü, sandalyeler devrildi. Yaşananlar nedeniyle genel kurula ara verildi.

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