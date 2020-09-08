Mecliste ilk kovid vefatı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti.

TBMM İnsan Kaynakları bölümünde çalışan bir personel, virüs sebebiyle vefat etti. Meclis’ten yapılan açıklamada, vefat eden çalışanın idarî izinde olduğu kaydedildi. TBMM’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Meclis İnsan kaynakları biriminde görevli memur arkadaşımız İ. S., Cuma günü rahatsızlık hissetmesi üzerine hastaneye gitmiş, ancak durumunun hastanede yatarak tedaviyi gerektirecek boyutta olmaması sebebiyle evinde istirahat etmekteyken, dün ateşinin yükselmesi üzerine hastaneye yatırılmış, ani gelişen bir durumla gece vefat etmiştir. Ailesinde Covid-19 pozitif olan bireylerin bulunduğu arkadaşımız da idarî izinli olarak evinde bulunmaktaydı.”

Okunma Sayısı: 198

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.