Mecliste infaz indirimi trafiği

AKP’nin infaz oranını yarı yarıya indiren, denetimli serbestlik süresini arttıran kanun teklifi taslağı Meclis’te grubu bulunan diğer partilerin görüşüne sunulacak.

İlk ziyaret CHP grubuna yapıldı. AKP heyetinde AKP Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan ile Adalet Komisyonu üyeleri yer aldı. Ayrıca heyette Adalet Bakanlığı temsilcisi bulundu. CHP heyetinde ise Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Ankara Milletvekili Murat Emir yer aldı. AKP heyeti 10 kanunda değişiklik içeren teklifi İYİ Parti’ye de sunacak. Daha sonra HDP grubuna da gidilerek teklifle ilgili HDP’nin görüşü alınacak. Gazete Duvar’ın haberine göre, AKP’nin MHP ile olgunlaştırdığı infaz paketi taslağında uyuşturucu ve cinsel suçlar ile mükerrer işlenen suçlar infaz indirimi kapsamına alınıyor. Terör ve örgütlü suçlarda dörtte üç olan infaz oranında ise bir değişiklik öngörülmüyor. Diğer suçlarda infaz oranı yarı yarıya düşürülürken denetimli serbestlik süresi geçici olarak 1 yıldan 3 yıla çıkarılıyor.