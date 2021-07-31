Mehmet Özkan duâlarla anıldı

Ani ölüm haberiyle bütün Yeni Asya camiasını hüzne boğan Mehmet Özkan Ağabey duâlarla anıldı.

Yönetim Kurulu Üyelerimizden, 19.Dönem DYP İzmir Milletvekili Mehmet Özkan Ağabey geçtiğimiz yıl 29 Temmuz’da (2020) geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etmişti. Hayatının her döneminde Risale-i Nur’u Türkiye ve dünyada tanıtma çalışmalarında bulunan, ömrünü Kur’ân, iman ve İslâmiyete hizmete adamış olan Mehmet Özkan Ağabey’i rahmetle yad ediyoruz. Mehmet Özkan’ın kabri İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Ahrandı Mezarlığı’nda bulunuyor. İstanbul - Yeni Asya

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