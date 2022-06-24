Memurlar büyük şehirlerden kaçıyor

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde kiralar yüksek oranlarda arttı. Kiraya yetişemeyen memur, taşra illerine tayin istemeye başladı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yüksek oranlarda artan kiralara yetişemeyen memur, taşra illerine tayin istiyor. Büyükşehirlerde yaşayan memurlar bir maaş kadar kira ödemeye başladı.

TBMM’de konut ve barınma sorunu konusunda verilen Meclis araştırma önergesi ise AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Sözcü’nün haberine göre konut ve barınma sorunu konusunda verilen Meclis araştırma önergesinin tartışıldığı sırada söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, memurun aldığı maaşın 8 bin lira olduğunu, İstanbul’da en ucuz ev kirasının ise 4 bin lira olduğunu hatırlatarak “Kriz her geçen gün büyüyor. Fahiş kira artışlarına karşı getirdiğiniz yüzde 25’lik sınırla yeni sorun yarattınız. İstanbul’daki memur, kiradan dolayı memleketine tayin istiyor. Bu insanlar faturalara, mutfak masrafına nasıl yetişecek, çocuğunun eğitim masrafını nasıl karşılayacak” diye sordu. Haber Merkezi

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