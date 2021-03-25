Merkel: Türkiye insan hakları standartlarını yükseltmeli

Almanya Şansolyesi Angela Merkel, Avrupa Birliği Devlet Liderleri zirvesi öncesi yaptığı açıklamada "Türkiye'nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü standartlarına uymasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürdüğüne dair sinyaller görmüş olduklarını belirten Merkel, temel hakları ve hukuk konusunda ise yapılması gerekenlerin olduğuna dikkat çekti.

Merkel açıklamasında, “Türkiye Doğu Akdeniz’de tansiyonu düşürecek adımlar attığının işaretini veriyor. Türkiye’nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü kurallarına uyduğunu göstermesini bekliyoruz ama birçok konuda insan haklarına saygı gösterilmiyor. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi bunun talihsiz bir sembolü. Bu anlaşmanın bir üyesi olarak kalmalarını umuyoruz."

Türkiye'nin 3.6 milyon mülteciyi kabul ettiği için takdiri hak ettiğini de belirten Merkel, üst düzey temaslara tekrar nasıl başlanabileceğinin ele alınacağını” kaydetti.