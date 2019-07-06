Merkez Bankası Başkanı görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla görev süresi 2021'de dolması planlanan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya'nın yerine TCMB Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Murat Çetinkaya görevinden alınarak, yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı. Çetinkaya'nın resmi görev süresi beş yıldı.

9 Haziran 2016 tarihinden bu yana TCMB Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Uysal'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer aldı.

Uysal yaptığı ilk açıklamada Merkez Bankası'nın kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti.

Yeni dönemde fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda uygulanacak politikalar ile ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını ifade eden Uysal, bu çerçevede gelecek günlerde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (Guvernörü) Murat Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na (Guvernörlüğüne), 1211 sayılı Kanun'un 25'nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2,3 ve 7'nci maddeleri gereğince aynı yer Başkan (Guvernör) Yardımcısı Murat Uysal atanmıştır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddede "Cumhurbaşkanınca süreli atanan üst kademe kamu yöneticileri, ilgili kanunlarda öngörülen görevden alma gerekçeleri yanında kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süreleri tamamlanmadan görevlerinden alınabilirler" ifadesi yer alıyor.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevine atamanın Cumhurbaşkanı kararıyla gerçekleştiği belirtiliyor. 3’ncü madde, söz konusu göreve atanacaklarda şu şartların arandığını belirtiyor:

657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

Murat Uysal kimdir?

1971 yılında İstanbul'da doğan Murat Uysal, Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim dalında yüksek lisans yapan Uysal, tezini "Enflasyon Hedeflemesi, Dünya’da ve Türkiye’deki Uygulamaları" üzerine tamamladı.

Meslek hayatına 1998 yılında bankacılık sektöründe başlayan Uysal, 2007-2011 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası'nda Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yaptı. Kasım 2011-Haziran 2016 tarihleri arasında ise aynı bankada Hazine Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

Eş zamanlı olarak, 2008-2010 yılları arasında Halk Yatırım A.Ş. Denetim Kurulu üyesi, 2011 yılında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, 2012-2014 yılları arasında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Nisan 2015 - Nisan 2016 tarihleri arasında Halk Leasing Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi görevlerini yürüttü.

Mart 2015- Haziran 2016 tarihleri arasında ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Uysal, 9 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştı.

Murat Çetinkaya kimdir?

1976 yılında doğan Murat Çetinkaya, Boğaziçi Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve çift anadal programı kapsamında Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümlerinden mezun oldu.

Bankacılık hayatına Albaraka Türk Katılım Bankasında başlayan Çetinkaya, uluslararası bankacılık ve hazine alanlarında çeşitli görevlerde bulundu.

2003 yılından itibaren kariyerine Türkiye Halk Bankası'nda devam eden Çetinkaya, Uluslararası Bankacılık ve Yapılandırılmış Finansman Daire Başkanı ve sonrasında Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu dönemde aralarında Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin de bulunduğu Bankanın çeşitli iştiraklerinde, Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev aldı.

Çetinkaya 2008 yılından, Başkan Yardımcılığına atandığı tarihe kadar, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'de Hazine, Uluslararası Bankacılık ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

29 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine atanan Murat Çetinkaya, 20 Nisan 2016 tarihinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildi.