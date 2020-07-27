Mersin'de Şehitleri memleketlerine uğurlandı

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen 4 erin cenazesi, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan erler Samet Çaldır, Caner Mayendağı, Kerim Arslan ve Mustafa Dağlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşları, Mut Devlet Hastanesi önündeki tören alanına getirildi. Törene, bazı şehitlerin aileleri ve yakınları, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ile bazı milletvekilleri, kazada yaralanan bazı askerlerle kurum amirleri, askeri ve mülki erkan katıldı. İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından dua edildi. Daha sonra şehitlerin naaşları, cenaze araçlarına konuldu. Şehit Dağlı'nın cenazesi Mersin'in Tarsus ilçesine gönderildi. Diğer şehitlerin buradan kara yoluyla Konya'ya, oradan da hava yoluyla Çaldır'ın naaşının Bursa'ya, Mayendağı'nın naaşının Samsun'a, Arslan'ın naaşının Kırıkkale'ye gönderileceği öğrenildi. Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı. Mersin'de askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, 2 şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı. AA

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