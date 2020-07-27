Mersin - Mut'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4 askerimiz şehit oldu

Mersin Valiliği, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün vefat ettiğini, 5 askerimizin şehit olduğunu, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Mut- Karaman yolu Sertavul mevkisinde askerlerin bulunduğu otobüs devrildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre sürücünün vedat ettiği, 5 askerin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralanan 10 kişi Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA

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