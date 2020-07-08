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8 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandı

08 Temmuz 2020, Çarşamba 22:22
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Cemal Eminki, Peşmerge güçlerine ait bir birliğin Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na konuşlandığını duyurdu.

Eminki, yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın henüz ortaya çıkmadığı 2014'e kadar Peşmerge güçlerinin sınırları, Irak Sınır Muhafızları ile koruduğunu ancak DEAŞ'ın ortaya çıkmasıyla güçlerin o bölgelere kaydırıldığını ifade etti.

DEAŞ ile savaşın büyük oranda sona ermesinin ardından Peşmerge birliklerinin yeniden sınır bölgelerindeki karargahlarına konuşlandırıldığını söyleyen Eminki, "Yaklaşık 10 ila 15 köyün bulunduğu Metina Dağı'nın batısındaki stratejik yol güzergahı üzerindeki bölgeye Peşmerge birliği konuşlandırıldı. Zaten o güçler DEAŞ'tan önce de orada bulunuyordu ve eski karargahlarına yerleştiler." dedi.

IKBY'nin Türkiye ve İran ile olan sınır güvenliğini, Irak merkezi hükümetine bağlı ve yine Kürtlerin oluşturduğu "Irak Sınır Muhafızları" sağlıyor. Ancak muhafızların yetersiz kalması nedeniyle Peşmerge güçleri de destek olarak orada konuşlandırılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 15 Haziran'da terör örgütü PKK'ya karşı Peşmerge'nin yeniden konuşlandığı Metina Dağı da dahil birçok bölgenin temizlenmesi için "Pençe-Kaplan Operasyonu"nu başlatmıştı.

TSK'nin operasyonu öncesi, söz konusu bölgelerde PKK unsurlarının yuvalandığı biliniyordu.

IKBY'de 515 köy PKK işgalinde

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Mart 2017'de paylaştığı bir veride PKK'nın Duhok vilayetinde 304, Erbil'de 177, Süleymaniye'de 34 köy olmak üzere toplamda 515 köyü işgal ettiğini bildirmişti.

PKK'nın söz konusu köyleri yaklaşık 29 yıldır üs olarak kullandığı ve köy sakinlerinin bölgelerine dönüşüne izin vermediği biliniyor.

AA

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