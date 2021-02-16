MetroPOLL Araştırma Şirketi: Cumhur 7 puan geride

MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin Ocak ayının anketini açıklayan Özer Sencar, AKP-MHP iktidarının oy oranı, muhalefetin 7 puan altında olduğunu söyledi.

MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin başkanı Özer Sencar sosyal medya hesabından Ocak ayı araştırmasını paylaştı. Sencar paylaşımında Cumhur İttifakı’nın oy oranının muhalefetin oy oranından 7 puan geride olduğuna dikkat çekti. Sencar kararsızların oy dağılımı yapılmadan iktidarın oy oranın % 37,2 olduğunu söyledi. Sencar, AKP’nin oy oranının yanı sıra muhalefetin de oy oranını açıkladı. Özer Sencar, “Muhalefetin oy oranı % 43 ve kararsızlar % 18,6’dır” dedi. Özer Sencar, kararsızların oy dağılımından sonra ise “İktidarın oyu % 45,7 ve muhalefetin oyu % 52,8 olarak hesaplanmıştır” açıklamasında bulundu.

Muhalefetin oyu % 52,8

Sencar’ın paylaşımı şöyle: “Metropoll’ün Ocak araştırmasına göre kararsızlar dağıtılmadan iktidarın oy oranı % 37,2, muhalefetin oy oranı % 43 ve kararsızlar % 18,6’dır. Kararsızlar oransal dağıtılacak olursa iktidarın oyu % 45,7 ve muhalefetin oyu % 52,8 olarak hesaplanmıştır. Kararsızların oransal dağılmasını beklemeyiz ancak ısrarlı istekler üzerine bir fikir vermesi için oransal dağıtarak paylaşıyorum.”